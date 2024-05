Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami. Jeżeli nadal marzycie o zagranicznym wyjeździe, lepiej się pośpieszcie, bo to już ostatnia szansa na zarezerwowanie biletów w przystępnych cenach. A jeśli nie wiecie, jak to zrobić, mam dla was kilka porad i sposobów, z których korzystam od lat.

Do wakacji zostały niespełna dwa miesiące. Wielu Polaków z pewnością postanowi spędzić je za granicą. Nie mam wątpliwości, że popularne będą Hiszpania, Portugalia, Chorwacja, Malta, czy Cypr. Każdy z tych krajów daje gwarancję pogody i wypoczynku na najwyższym poziomie.

Złote zasady taniego podróżowania. Lepiej je zapamiętaj

Zanim przejdę do tego, gdzie szukać tanich biletów lotniczych, zacznę od podstawowej zasady każdego budżetowego podróżnika. Najpierw rezerwuj miejsca w samolocie, a dopiero później staraj się o urlop. Wiem, że w wielu firmach może być o to trudno, ale niestety inaczej się nie da. Zdarza się bowiem, że nawet niewielka korekta o 1-2 dni sprawi, że za bilety zapłacisz nie 1000, a np. 500 zł. Widziałam to nie raz.

Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to fakt, że podczas świąt, długich weekendów, czy wakacji (szczyt sezonu) ceny są zawsze wyższe. Czy to oznacza, że nie da się wtedy tanio podróżować? Oczywiście, że nie. Jednak wówczas bilety musisz kupić z bardzo dużym wyprzedzeniem, najlepiej zaraz po tym, jak wejdą do sprzedaży, lub chwilę później. Inny sposób to wyjazd na moment przed długim weekendem i powrót chwilę po nim. Wtedy również ceny są niższe.

Zapomnij też o dodatkowym bagażu. Plecak, który można wnieść na pokład samolotu, bez trudu pomieści ubrania na 7-dniowy wyjazd, a w moim przypadku również sprzęt fotograficzny. Dzięki temu oszczędzisz nawet kilkaset złotych na zakupie dodatkowej walizki. Chociaż wiadomo, niektórzy potrzebują więcej miejsca.

Gdzie szukać tanich biletów? Sposobów jest kilka

Od kilku lat namiętnie przeglądam różne facebookowe grupy z propozycjami tanich lotów. Można tam wyhaczyć istne perełki, jak lot do Barcelony w dwie strony za ok. 300 zł. Jednak ten sposób ma też dużą wadę. Taką informację widzi wiele osób, więc szanse na kupienie taniego biletu są niewielkie.

Właśnie dlatego od kilku lat sama chętnie przeglądam ceny lotów. Najbardziej lubię wówczas korzystać z Google Flights. Wystarczy, że wybiorę skąd i gdzie chcę lecieć, albo tylko wskażę miejsce startowe i kliknę "eksploruj". Wówczas mogę na mapie sprawdzić gdzie i za ile da się polecieć w różnych terminach. I tak np. w piątek przed południem znalazłam bilety za 120 zł w dwie strony do Rzymu z lotniska w Modlinie. Termin 21-29 maja.

Google Flights ma też inną ciekawą opcję. Jeżeli wiem, że interesuje mnie konkretna destynacja, mogę podać dowolne daty i sprawdzić ceny tego połączenia. Jeśli kwota mnie nie satysfakcjonuje, wówczas wchodzę w wykres cen, żeby sprawdzić, w jakim terminie bilety są tańsze. Mam również możliwość ustawienia alertu cenowego. Dzięki czemu otrzymuję maile zawsze, kiedy ceny na wybranej przeze mnie trasie spadają.

Wiele osób korzysta również z innych wyszukiwarek. Najpopularniejszy jest Skyscanner. Kiwi.com ma ciekawą opcję planowania podróży, podczas której chcecie odwiedzić kilka miejsc. Kiedyś lubiłam również Kayak za jego możliwość sprawdzania mapki z tanimi połączeniami.

Pamiętajcie jednak, że nawet jeśli znajdziecie w aplikacjach bilety w atrakcyjnych cenach, lepiej jest zarezerwować je bezpośrednio u przewoźnika. Macie wówczas pełną kontrolę nad odprawą, a dodatkowo w razie opóźnienia lub odwołania lotu, dowiecie się o tym bezpośrednio, a nie przez pośredników.

Dobrym sposobem na szukanie tańszych biletów jest również korzystanie z zagranicznych stron linii lotniczych. Można np. wejść na niemiecką stronę Ryanaira, żeby szukać lotów z Polski do Hiszpanii itp. Może się bowiem okazać, że tam ceny są niższe niż w przypadku polskiej strony przewoźnika.

Kiedy szukać biletów lotniczych? Ilu podróżników, tyle sposobów

Pytanie o to, kiedy szukać biletów lotniczych, bez wątpienia jest jednym z najtrudniejszych. Z mojego doświadczenia wynika, że zawsze. W weekendy znalezienie fajnych ofert nie jest łatwe, ale da się to zrobić. Niektórzy polecają również szukać połączeń w nocy lub bardzo wcześnie rano. To rozwiązanie ma sens.

Warto bowiem pamiętać, że właśnie wtedy linie lotnicze wprowadzają korekty cen związane np. z nowymi promocjami. Wówczas możecie wyprzedzić całą konkurencję, która do szukania siądzie po oficjalnym ogłoszeniu przewoźnika w mediach społecznościowych.

Warto pamiętać również o rezerwacji z dużym wyprzedzeniem. Jeżeli podróżujecie na inny kontynent, tanich biletów szukajcie nawet 6-12 miesięcy wcześniej. W przypadku Europy warto rozglądać się na ok. 1-3 miesiące przed wyjazdem. Jednak jeśli podróż na Starym Kontynencie planujecie podczas długiego weekendu, świąt lub wakacji, wówczas rozglądajcie się już 6 miesięcy wcześniej.