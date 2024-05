Wakacje coraz bliżej. Dla wielu osób nie ma lepszego czasu na ich spędzenie niż wypoczynek na piaszczystej plaży nad brzegiem morza. Gdzie można znaleźć te najładniejsze? Na pewno nie w Polsce.

Najpiękniejsze plaże w Europie? Wybór jest ogromny Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

European Best Destination po raz kolejny spytała Europejczyków o to, gdzie można znaleźć najlepsze plaże Starego Kontynentu. Ranking w 2024 jest niemałym zaskoczeniem. Czołową dziesiątkę zdominowały Portugalia, Hiszpania i Grecja, ale zwycięstwo przypadło komu innemu.

Gdzie na wakacje? Tu znajdziesz najpiękniejszą plażę w Europie

Ranking najlepszych europejskich plaż został opublikowany na początku maja i cieszy się sporym zainteresowaniem czytelników. Nic dziwnego, wielu osobom zależy na tym, żeby spędzać urlop w wyjątkowo udanych okolicznościach przyrody.

Jeżeli szukacie pięknych plaż, powinniście rozważyć wyjazd do Portugalii, a dokładnie do regionu Algarve, który jest każdego roku nagradzany ogromną liczbą błękitnych flag. W tym roku w rankingu European Best Destinations znalazła się plaża Odeceixe (miejsce 7.) znajdująca się na pograniczu Alentejo i Algarve, a także plaża Monte Clerigo w pobliżu Aljezur (miejsce 2.). Druga z nich słynie nie tylko ze złocistego piasku, ale i fantastycznych warunków do uprawy surfingu.

Po trzy plaże do czołowej dziesiątki wprowadziły Grecja i Hiszpania. W przypadku Hellady wyróżniono Kanał Amour (miejsce 4.) i Porto Timoni (miejsce 5.) na Korfu, a także plażę w Zatoce Świętego Pawła w Lindos na uwielbianym przez Polaków Rodos (miejsce 8.). Hiszpania doczekała się wyróżnienia dla plaży w Calpe w Alicante (miejsce 10.), "As Catedrais Beach" w Galicji (miejsce 9.) oraz plaży Las Teresitas na Teneryfie (miejsce 6.).

Największym zaskoczeniem może być jednak zwycięzca, którym została w tym roku Malta. Skąd ta niespodzianka? Ten niewielki malowniczy kraj położony między Europą a Afryką słynie raczej z plaż skalistych, które nie każdego zachęcają do wielogodzinnego wylegiwania się.

Malta może się jednak pochwalić kilkoma plażami piaszczystymi m.in. w północno-zachodniej części kraju. Jedną z nich jest Ghajn Tuffieha, położona niedaleko miejscowości Mġarr i to właśnie ona wygrała tegoroczne zestawienie. Wyróżnia się ona nie tylko piaskiem i świetną infrastrukturą, ale również widokami. Z dwóch stron otaczają ją wysokie klify, dzięki czemu można tu podziwiać m.in. malownicze zachody słońca.

Dodatkowo miejsce to znajduje się bardzo blisko portu, z którego odpływają promy na Gozo. Mniejsza z maltańskich wysp słynie przede wszystkim z natury i jest świetnym miejscem na aktywne spędzanie czasu. Piesze wycieczki, kajaki i inne sporty wodne są tam wyjątkowo popularne.

Najpiękniejsze plaże nie tylko w rankingu. Tych miejsc nie wypada omijać

W rankingu znalazło się miejsce tylko dla kilkunastu europejskich plaż. Mimo tego bardzo zaskoczył mnie fakt, że nie znalazł się w nim Cypr. Wyspa Afrodyty, którą pokochali polscy turyści, słynie bowiem z niesamowitych miejsc i krystalicznie czystej wody.

Jeżeli planujecie spędzać wakacje w tym kraju na plażowaniu, lepiej wybierzcie wschodnie wybrzeże. Właśnie tam, nieopodal Larnaki znajduje się Ajia Napa słynąca z piaszczystego wybrzeża. Miejscem wręcz idealnym na długie wylegiwanie się na piasku lub niewychodzenie z wodu jest zwłaszcza Nissi Beach. Zaskoczy was jej biały piasek, w którym nie ma żadnych petów ani śmieci. Jednak jeszcze lepiej prezentuje się tamtejsza woda. Możecie się zanurzyć po pierś i nadal doskonale widzieć stopy. Wiem, bo sprawdziłam to osobiście.

Zawiedzeni nie będą również turyści wypoczywający na zachodzie, choć warto pamiętać, że tu przeważają plaże kamieniste. Wyjątkiem są m.in. DaNala Beach i Dasoudi Beach w pobliżu Limassol. Ominąć nie wypada również słynnej Skały Afrodyty.

A skoro już o ulubionych destynacjach Polaków mowa, to nie da się nie wspomnieć o plaży Kleopatry w tureckiej Alanyi. Ta ciągnie się aż po horyzont i zachwyca drobnym piaskiem. Woda jest ciepła i przyjemna, choć czasami prądy morskie ściągają tam śmieci. Mimo okazjonalnego bałaganu i tysięcy rozstawionych leżaków nadal warto tam zajrzeć.

Najlepsze plaże w Polsce? Do europejskiej czołówki bardzo nad daleko

Na europejskie wyróżnienia czekają polskie plaże. Do czołówki jest nam bardzo daleko głównie dlatego, że nasze wybrzeże jest dość… nudne. Nie mamy zbyt wielu klifów, czy pięknych raf koralowych. Dodatkowo nieraz, żeby dostać się nad brzeg morza, trzeba przebijać się przez kilometry lasów.

Dodatkowy problem to nagminne śmiecenie. Jego skalę najlepiej widać zwłaszcza w momencie, kiedy dzieci zabierają się za budowanie zamków z piasku. Dlaczego? Jego "dekoracjami" najczęściej nie są muszelki, a kapsle po piwie, fragmenty oszlifowanego szkła, czy pety. Na szczęście tak nie jest wszędzie.

Czytaj także: https://natemat.pl/554723,czy-kapiel-w-zimnym-baltyku-jest-zdrowa-w-majowke-kapaly-sie-w-nim-dzieci

Polska w 2023 roku mogła pochwalić się 34. plażami oznaczonymi błękitną flagą. Jest to specjalne ogólnoświatowe oznaczenie, które przyznaje się czystym i zadbanym wybrzeżom. Na tej liście znalazły się m.in. dwa kąpieliska w Świnoujściu, Dziwnów, Dziwnówek, Pobierowo, Trzęsacz, Rewal, a także gdańskie Stogi, Sobieszewo, czy Marina. Widać zatem, że nad Bałtykiem również można cieszyć się malowniczymi krajobrazami.