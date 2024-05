Tegoroczna Eurowizja jest nieprzewidywalna. Tabele bukmacherów głupieją

68. Konkurs Piosenki Eurowizji przebiega pod znakiem wielkiej kontrowersji. Wszystko przez udział Izraela w tegorocznym finale. Mało tego, reprezentant Holandii został zdyskwalifikowany. Mimo wszystko walka o kryształowy mikrofon zapowiada się bardzo wyrównana. Tabele bukmacherów nieustannie ulegają zmianie.

Półfinały do 68. Konkursu Piosenki Eurowizji za nami i już w sobotę wieczorem odbędzie się wielki finał, podczas którego poznamy tegorocznego laureata. Kto w tym roku zdobędzie kryształowy mikrofon? Naprawdę jest z czego wybierać.

Z pierwszego półfinału awans uzyskały następujące kraje: Serbia (Teya Dora, "Ramonda"), Portugalia (Iolanda, "Grito"), Słowenia (Raiven, "Veronika"), Ukraina (Alyona Alyona i Jerry Heil, "Teresa & Maria"), Litwa (Silvester Belt, "Luktelk"), Finlandia (Windows95man, "No Rules!"), Cypr (Silia Kapsis, "Liar"), Chorwacja (Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim"), Irlandia (Bambie Thug, "Doomsday Blue") i Luksemburg (Tali, "Fighter").

W drugim zaś: Łotwa (Dons, "Hollow"), Austria (Kaleen, "We Will Rave"), Holandia (Joost Klein, "Europapa"), Norwegia (Gåte, "Ulveham"), Izrael (Eden Golan, "Hurricane"), Grecja (Marina Satti, "Zari"), Estonia (5miinust, Puuluup z "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"), Szwajcaria (Nemo, "The Code"), Gruzja (Nutsa Buzaladze, "Firefighter") i Armenia (Ladaniva, "Jako").

Dziennikarze do tej pory spierają się o to, kto zajmie pierwsze miejsce. Tak jak w ubiegłym roku nie było praktycznie żadnych wątpliwości, że Loreen ponownie wygra Eurowizję, tak w tym szanse na wygraną są bardzo wyrównane.

Świadczą o tym tabele bukmacherów, które co chwila ulegają zmianie. Według eurovisionworld.com największe szanse na zwycięstwo (43 proc.) na ten moment ma reprezentacja Chorwacji (Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim"). Ogromnym zaskoczeniem okazał się także awans Izraela (Eden Golan, "Hurricane") z 7. miejsca na 2. pozycję. Trzecie miejsce na podium w tym momencie zajmuje Szwajcaria (Nemo, "The Code").

W pierwszej "dziesiątce" znaleźli się:

4. miejsce – Francja: Slimane "Mon amour"

5. miejsce – Irlandia: Bambie Thug "Doomsday Blue"

6. miejsce – Ukraina: alyona alyona, Jerry Heil "Teresa & Maria"

7. miejsce – Włochy: Angelina Mango "La noia"

8. miejsce – Wielka Brytania: Olly Alexander "Dizzy"

9. miejsce – Finlandia: Windows95man "No Rules!"

10. miejsce – Grecja: Marina Satti "Zari"

Jak typują dziennikarze naTemat?

Dziennikarze redakcji naTemat również obstawili, kto w tym roku może sięgnąć po kryształowy mikrofon. Tak przedstawiają się propozycje naszych działów Kultura i Show-biznes:

Ola Gersz

Mój typ: Hiszpania / Chorwacja / Szwajcaria / Ukraina

Wygra: Chorwacja / Szwajcaria / Ukraina

Kamil Frątczak

Mój typ: Francja

Wygra: Szwajcaria / Chorwacja

Zuzanna Tomaszewicz

Mój typ: Litwa

Wygra: Szwajcaria / Holandia

Weronika Tomaszewska-Michalak

Mój typ: Chorwacja

Wygra: Chorwacja

