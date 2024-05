Nowy spot PO rozpętał burzę w sieci. PiS długo nie czekało z odpowiedzią

Mroczny i mocny spot Platformy Obywatelskiej pojawił się w sieci. Nie przebierając w słowach, PO sugeruje bliskie związki Prawa i Sprawiedliwości z Rosją oraz Białorusią. Towarzyszą temu niezwykle sugestywne zdjęcia. Film wywołał prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Niedługo potem pojawiła się odpowiedź PiS.

Mocny spot PO. "Rosja już tu jest". W tle zdjęcie Kaczyńskiego Fot. Platforma Obywatelska/X

Dynamiczny montaż, migoczące i bijące w oczy kadry. Przez ułamki sekund widać ludzkie czaszki, a także twarze Władimira Putina, Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza, Beaty Szydło, Przemysława Czarnka, Mateusza Morawieckiego. W tle wybrzmiewa niepokojąca muzyka. Tak właśnie wygląda najnowszy spot, który w serwisie X zamieściła Platforma Obywatelska.

"Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PiS" – padają na wstępie słowa znanego generała, byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotra Pytla, wypowiedziane przez niego w 2022 roku. Potem zaczyna się litania oskarżeń.

"Najpierw wygrali wybory używając nielegalnie zgromadzonych materiałów przez importera ruskiego węgla. A potem zwiększyli jego import" – czyta lektor, po czym przechodzi do kolejnych tematów.

"Sprawy wskazujące na narastające wpływy służb białoruskich i rosyjskich były zamiatane pod dywan. Zablokowali inwestycje mające dozbroić polską armię. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu polityków zawrotną karierę zrobił Tomasz Szmydt, do niedawna sędzia, a naprawdę szpieg, który uciekł na Białoruś" – alarmuje w swoim spocie PO.

"Wyjaśnimy wpływy białoruskie i rosyjskie na rządy zjednoczonej prawicy" – głosi kolejny napis, po czym pojawia się migawka z sejmowej mównicy. Przemawia premier Donald Tusk, który mówi: "Skrót Partia Zjednoczonej Prawicy, który może być dokładnie tak samo rozczytany: płatni zdrajcy, pachołki Rosji".

Prawica wstrząśnięta spotem PO. W sieci burza

Materiał przygotowany przez Platformę Obywatelską wzniecił w mediach społecznościowych prawdziwą burzę. Prawica dosłownie się zagotowała, nie szczędząc oponentom wyrazów oburzenia. Zaroiło się od komentarzy.

Młody, ale już bardzo znany działacz Oskar Szafarowicz napisał: "Tylko hieny polityczne mogą zacząć spot od stosu czaszek, co w kontekście Rosji przywołuje wśród Polaków jedno z dwóch wspomnień - zbrodni katyńskiej 1940r. albo operacji (anty)polskiej 1937r".

"Przez całe lata służyliście układowi Berlina i Moskwy. Płaszczyliście się przed Putinem i Ławrowem. Chcecie sprowokować kolejną tragedię? Krwi wam się chce?" – stwierdził prawicowy dziennikarz Wojciech Biedroń.

Obóz Narodowo-Radykalny skomentował zaś: "Czy wy już zdecydowaliście na 100%, że chcecie docierać jedynie do nizin intelektualnych podatnych na manipulacje, propagandę i pozbawionych świadomości politycznej?"

PiS ma już odpowiedź na spot PO

Jak na spot PO odpowiedziało PiS? Tuż przed godziną 12 w czwartek na profilu partii pojawił się post z komentarzem: "Polskę trzeba mieć w sercu jak śp. Prezydent Lech Kaczyński. Wojna polsko-polska to plan Putina".

Materiał filmowy utrzymany jest w zupełnie innym tonie. Spokojna fortepianowa muzyka, polskie pejzaże, biało-czerwona flaga łopocząca nad Warszawą, żołnierze, papież i kilka innych ujęć historycznych, w tym między innymi ze Stoczni Gdańskiej. W tle słychać obszerny fragment wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyjaśniającego, czym jest – jego zdaniem – nowoczesny patriotyzm.

Także i ten filmik doczekał się wielu negatywnych komentarzy. "Wojna polsko-polska to plan Putina, dlatego w niej uczestniczycie? To ma sens!" – napisał jeden z użytkowników sieci.

Inni komentowali: "Spot bardziej łagodny, ale sami się przyczyniacie do wojny polsko-polskiej". "Wam to bezczelności nie brakuje. Wojnę polsko polską i szczucie ludzi na ludzi rozpętał wasz dyktatorek kaczyński, i chcę wierzyć, że to w imię jego choroby psychicznej z nienawiści, a nie w imię obcych interesów". "Śp. Lech Kaczyński przewraca się w grobie patrząc co robiliście z tym krajem przez ostatnie 8 lat".