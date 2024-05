Zakon Bene Gesserit nadchodzi! Pokazano mroczny zwiastun serialu "Diuna"

Z sukcesu "Diuny" w reżyserii Denisa Villeneuve'a zrodził się pomysł nakręcenia serialu, którego akcja rozgrywa się 10 tys. lat przed narodzinami Paula Atrydy. Platforma Max pochwaliła się ostatnio zwiastunem nadchodzącej produkcji. Będzie dużo mroku, intryg i Harkonnenów.

Warner Bros. Discovery pokazał teaser serialu "Diuna: Proroctwo". Fot. kadr z serialu "Diuna: Proroctwo"

"Diuna: Część druga" w reżyserii Denisa Villeneuve'a ("Blade Runner 2049" i "Nowy początek") zarobiła dotąd na całym świecie 665 mln dolarów, co tym samym czyni ją najbardziej dochodowym filmem 2024 roku. Już teraz krytycy i widzowie wieszczą, że kontynuacja przygód Paula Atrydy zdobędzie dużo nominacji do Oscara.

Filmy z Timothéem Chalametem ("Wonka") i Zendayą ("Challengers") przyciągnęły do kin mnóstwo widzów. To była kwestia czasu, aż Warner Bros. ogłosi kolejny projekt osadzony w świecie Franka Herberta.

"Diuna: Proroctwo". Zwiastun nowego serialu [WIDEO]

Serial "Diuna: Proroctwo" rozgrywa się 10 tys. lat przed Paulem Atrydą i opowiada historię dwóch sióstr z rodu Harkonnenów, które zakładają legendarny zakon Bene Gesserit. To jego członkinią była m.in. matka bohatera "Diuny", lady Jessica, którą u Villeneuve'a grała szwedzka aktorka Rebecca Ferguson ("Silos" i "Król rozrywki").

W teaserze, który zaprezentowano w środę (17 maja) podczas Warner Bros. Discovery Upfront w Nowym Jorku, widzimy początki zakonu. Słyszymy również zapowiedź proroctwa, które odmieni losy całego wszechświata.

Fabuła serialu z uniwersum "Diuny" została zainspirowana powieścią pod tytułem "Zgromadzenie żeńskie z Diuny" autorstwa Briana Herberta (syna twórcy oryginalnego cyklu) oraz Kevina J. Andersona.

W głównej roli obsadzono znakomitą Emily Watson, którą w 1997 i 1999 roku nominowano do Oscara za występy w "Przełamując fale" oraz "Hilary i Jackie". Brytyjska aktorka wcieli się w Valyę Harkonnen, drugą Matkę Wielebną Bene Gesserit. To ona odpowiada za rewolucję w zakonie.

W obsadzie wymieniono również Marka Stronga ("Sherlock" i "Szpieg") jako imperatora Javicco Corrino, Travisa Fimmela ("Wikingowie") jako Desmonda Harta, Jodhi May ("Wiedźmin") jako cesarzową Natalyę, Olivię Williams ("Rushmore") jako Tulę Harkonnen, Josha Heustona ("Szkoła złamanych serc") jako Constantine'a Corrino, a także Jessikę Barden ("The End of the F***ing World").

Showrunnerem "Diuny: Proroctwa" jest Alison Schapker, która pracowała m.in. przy serialach "Lost: Zagubieni" i "Fringe: Na granicy światów". Premierę produkcji zaplanowano na jesień 2024 roku.

Kiedy "Diuna 2" trafi na HBO Max?

Od kwietnia "Diunę: Część 2" mogliśmy oglądać na VOD w ramach wypożyczenia, m.in. na CANAL, Prime Video, iTunes Store, Megogo, Rakuten, Player, Play Now i TVSmart. Cena waha się od 40 do 49,99 zł. Kwestią czasu, było kiedy "Diuna: Część 2" pojawi się na HBO Max – to bowiem produkcja Warner Bros., do której należy serwis streamingowy. We wtorek podano oficjalną datę: film z Timothée Chalametem i Zendayą wyląduje na HBO Max już 21 maja. Film obejrzymy w ramach abonamentu, nie będą więc potrzebne żadne dodatkowe opłaty.

Przypomnijmy, że oprócz Chalameta, Zendayi i Fergusn w filmie wystąpili również m.in. Javier Bardem ("To nie jest kraj dla starych ludzi"), Josh Brolin ("Avengers"), Florence Pugh ("Małe kobietki"), Austin Butler ("Elvis"), Christopher Walken ("Łowca jeleni"), Stellan Skarsgård ("Mamma Mia!") i Dave Bautista ("Strażnicy galaktyki").

