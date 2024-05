E ucharystia dla katolików jest najważniejszym sakramentem. Żeby do niej przystąpić, należy spełnić szereg warunków. Jednak nie wszyscy to rozumieją. Właśnie dlatego w USA doszło do bardzo nietypowego zdarzenia.





Ksiądz pogryzł wierną podczas komunii. Do sieci wyciekło nagranie z momentu ataku

Klaudia Zawistowska

