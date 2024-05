Kolejne dziecko Angeliny Jolie i Brada Pitta porzuca nazwisko ojca. Dlaczego? W tle przemoc

Ola Gersz

S hiloh Jolie-Pitt złożyła wniosek o zmianę nazwiska. Córka Brada Pitta i Angeliny Jolie chce porzucić człon "Pitt" i pozostać jedynie przy "Jolie". To kolejne z sześciorga dzieci byłych małżonków, które rezygnują z nazwiska ojca – niedawno taką nieformalną decyzję podjęła Vivienne. Z kolei Pax rok temu nazwał Pitta "światowej klasy du*kiem". O co chodzi w konflikcie dzieci Brada Pitta z 60-letnim laureatem Oscara? Może się to wiązać z poważnymi oskarżeniami sprzed kilku lat.