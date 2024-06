Kaczyński podsumował przegraną PiS w wyborach do PE. Padły zdumiewające słowa

Rafał Badowski

– To dla nas wielkie zadanie. Jesteśmy ciągle mniej więcej na tym samym poziomie. Wiemy, co trzeba uczynić, żeby ten poziom podnieść – ocenił Jarosław Kaczyński w pierwszym komentarzu do wyników tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Według wstępnych wyników PiS uplasowało się o ponad 4 punkty procentowe za plecami KO. Gdyby te wyniki się potwierdziły, byłaby to pierwsza porażka PiS z KO od wielu lat. – Droga do zwycięstwa jest otwarta – kontynuował prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas przemówienia wygłoszonego na wieczorze wyborczym.