Słaby wynik Trzeciej Drogi. Hołownia wierzy, że... rano będzie lepiej

– Serdecznie gratulujemy koleżankom i kolegom z Koalicji Obywatelskiej spektakularnego wyniku – oznajmił Szymon Hołownia po opublikowaniu wstępnych sondażowych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Lider Trzeciej Drogi przyznał, że wynik sondażu exit poll daje jego formacji tylko 4 mandaty. Wyraził jednak przekonanie, że po ogłoszeniu oficjalnych wyników przez PKW, stan posiadania może się zwiększyć do 5, a nawet 6 eurodeputowanych.

Szymon Hołownia skomentował wynik Trzeciej Drogi w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Fot. Filip Naumienko / REPORTER

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku wygrywa Koalicja Obywatelska z poparciem rzędu 38,2 proc. – wynika z danych exit poll. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowało 33,9 proc. Polaków. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 11,9 proc. Dalej uplasowały się Trzecia Droga (8,2 proc.) i Lewica (6,6 proc.).

– Serdecznie gratulujemy koleżankom i kolegom z Koalicji Obywatelskiej spektakularnego wyniku i wygranej w tych wyborach. Trzymamy kciuki, żebyście to dobrze wykorzystali. Otrzymaliście ogromne zaufanie, a my będziemy was wspierać we wszystkim, co w Europie trzeba dzisiaj wypracować – stwierdził Szymon Hołownia w pierwszej wypowiedzi po ogłoszeniu powyższych danych.

– Widzimy dziś, że zapewne będziemy mieć 4 europosłów, natomiast doświadczenie z ostatnich dwóch wyborów uczy, że z naszym wynikiem trzeba jeszcze poczekać. Ten oficjalny zwykle okazuje się lepszy niż ten, który wynika z badań exit poll. Procent, półtora procent więcej oznaczałoby dla nas kolejny mandat. Liczmy, że z tej czwórki zrobi się pięć, a może i sześć – starał się podtrzymywać na duchu marszałek Sejmu i lider partii Polska 2050.

Trzecia Droga po raz pierwszy w walce o posady w PE. A jak wcześniej wypadali sami ludowcy?

Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik na poziomie aż 45,38 proc.

Polska 2050 wtedy jeszcze nie istniała, tymczasem Polskie Stronnictwo Ludowe wystartowało w projekcie Koalicja Europejska – tworząc wspólny komitet z Platformą Obywatelską, Nowoczesną, Zielonymi oraz Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Blok ten zdobył 38,47 proc. głosów.

Trzecie miejsce przed pięcioma laty zajęła Wiosna z wynikiem 6,06 proc. Komitet, który zwał się wówczas Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy uzyskał poparcie 4,55 proc. głosujących, 3,69 proc. wskazało kandydatów Kukiz'15, 1,24 proc. Lewicę Razem. Poparcie poniżej 1 proc. zanotowały natomiast Polska Fair Play, PolExit oraz Jedność Narodu.

Natomiast w 2014 roku triumfowała Platforma Obywatelska, która z wynikiem 32,13 proc. Formacja ta nieznacznie wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, cieszące się wówczas poparciem 31,78 proc. wyborców.

Dekadę temu w wyborach do Parlamentu Europejskiego relatywnie dobrym wynikiem mogła pochwalić się polska lewica – koalicja SLD-UP uzyskała 9,44 proc. głosów, walkę o status trzeciej siły politycznej wygrywając z Kongresem Nowej Prawicy (7,15 proc.) oraz startującym samodzielnie PSL (6,8 proc.).

Dalej w 2014 roku znalazły się Solidarna Polska (3,98 proc.), Europa Plus (3,58 proc.), Polska Razem (3,16 proc.) i Ruch Narodowy (1,6 proc.). O posady europosłów walczyli wtedy jeszcze Zieloni, Demokracja Bezpośrednia oraz Samoobrona, ale formacje te zanotowały poparcie grubo poniżej 1 proc.

