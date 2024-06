Kaczyński nie zdążył na przesłuchanie, bo wraca z Brukseli. Wiadomo, co mu za to grozi

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie pojawił się dziś przed obliczem komisji śledczej ds. afery wizowej. Jest w drodze powrotnej z Brukseli, przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Kaczyński został tam zawieziony samochodem (1300 km w jedną stronę), bo nie lubi latać samolotem. Grozi mu za to kara w wysokości 3000 zł.

Jarosław Kaczyński nie zdąży na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. afery wizowej Fot. Dawid Wolski/East News

Komisja śledcza ds. afery wizowej wystąpi do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie 3 tys. zł kary na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący komisji Michał Szczerba (KO) podkreślił, że prezes PiS został skutecznie powiadomiony o przesłuchaniu.

"Obowiązek świadka nie został wykonany. Nie ma mojej zgody na stawianie się ponad prawem" – powiedział. Dodał, że nieobecność Kaczyńskiego jest nieusprawiedliwiona.

– Ponieważ jest to pierwsza nieobecność nieusprawiedliwiona i licząc na to, że Jarosław Kaczyński stawi się na kolejne posiedzenie w piątek, wystąpię w dniu dzisiejszym do sądu o nałożenie kary pieniężnej. Nie będzie na tym posiedzeniu wniosku o zatrzymanie i doprowadzenie licząc, że zgodnie z deklaracją, którą wyraził w jego imieniu Rafał Bochenek, Jarosław Kaczyński stawi się na kolejne posiedzenie – powiedział Szczerba.

Czemu Kaczyński się nie pojawił?

Świadek Jarosław Kaczyński otrzymał wezwanie na godzinę 10:00. Z kolei świadek Daniel Obajtek przed obliczem komisji jest spodziewany o godz. 15:00. Od kilku dni mnożą się domysły i pytania: przyjdą czy nie przyjdą? Sprawę Kaczyńskiego wyjaśnił właśnie Rafał Bochenek, rzecznik PiS.

"W związku z tym, że p. premier JK jest w drodze powrotnej z protestu rolników w Brukseli przeciwko Waszej, szkodliwej polityce Zielonego Ładu, udział PJK w dzisiejszej komisji fizycznie nie jest możliwy" – napisał Bochenek na portalu X.

"Co do piątku, jeśli podejmuje Pan takie ryzyko, p. premier będzie na posiedzeniu... ale proszę się przygotować, bo Polacy chcieliby poznać prawdę nt.: #WizySzczerby" – odgryzł się jeszcze przewodniczącemu komisji.

Gdzie jest Jarosław Kaczyński?

Jak pisaliśmy już w naTemat.pl, prezes PiS raczej rzadko podróżuje za granicę. We wtorek wybrał się jednak do Brukseli na protest rolników. Nie zdecydował się lecieć samolotem, a wybrał podróż samochodem. Tak przynajmniej wynika z doniesień mediów. Odległość pomiędzy Warszawą a Brukselą to około 1300 km.

To 13-14 godzin samej jazdy, nie licząc koniecznych dla kierowców i pasażerów przerw. O tym, że Kaczyński wybiera się w podróż, było wiadomo od kilku dni. Sporą popularność ma w internecie filmik przedstawiający prezesa przechadzającego się po Brukseli.

"Dzisiaj złożyliśmy wniosek o zmianę terminu przesłuchania p.premiera Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą dot. spraw wizowych. W związku z trwającą kampanią i zaplanowanym uprzednio kalendarzem, w szczególności ważnymi spotkaniami z obywatelami udział p. premiera JK w posiedzeniu komisji p. Szczerby w terminie 5 czerwca br. niestety nie będzie możliwy" – poinformował jeszcze w poniedziałek rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Dziś na platformie X dodał: "Panie Michale Szczerbo, szykany wobec pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, lidera opozycji na nic się zdadzą... Pan premier Jarosław Kaczyński nie ma nic do ukrycia, a kwestia przesunięcia terminu przesłuchania wynika z ustawowego prawa, jakie przysługuje osobom wzywanym na komisje".

Obajtek nie stawi się przed komisją śledczą? To będzie już "recydywa"

Daniel Obajtek przed komisją ds. afery wizowej miał zeznawać już w ubiegłym tygodniu. Ponieważ się nie stawił, wystosowano wezwanie na kolejny termin – właśnie dziś o godzinie 15:00.

Choć nie jest to definitywnie przesądzone, z licznych jego wypowiedzi można wnioskować, że na przesłuchanie były prezes Orlenu nie dotrze. Startujący do PE z pierwszego miejsca listy PiS na Podkarpaciu Obajtek przekonuje, że chce się teraz zająć kampanią. Narrację tę przekazuje między innymi za pomocą swoich mediów społecznościowych.

"Zgodnie z zapowiedzią, przekazałem pełnomocnictwo mojemu adwokatowi do reprezentowania mnie w postępowaniach przed Prokuraturą oraz Sejmową Komisją Śledczą. Liczę na to – choć nadzieja jest złudna – że będę mógł w spokoju dokończyć prowadzenie kampanii wyborczej" – stwierdził Obajtek w jednym ze swoich wpisów w serwisie X.

Przewodniczący komisji Michał Szczerba zapowiedział, że jeśli były szef Orlenu nie stawi się w środę w Sejmie, przygotowany zostanie nie tylko wniosek o karę porządkową, ale też o zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie.