Topnieje przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością, choć to nie formacja traci mandaty do Parlamentu Europejskiego. Największym przegranym okazuje się Trzecia Droga, która niemal wyrównała poparcie z Lewicą. Według sondażu late poll formacja Hołowni i Kosiniaka-Kamysza wprowadzi nie 4, a 3 eurodeputowanych.

Fot. Wojciech Olkuśnik / East News

Pracownia IPSOS opublikowała dla TVN24 kolejny sondaż late poll, który doprecyzowuje wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z badania wynika, że nie zmieniło się poparcie Koalicji Obywatelskiej, którą poparło 37,4 proc. wyborców.

Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 35,9 proc. To oznacza, że topnieje różnica między formacją Donalda Tuska, a Jarosława Kaczyńskiego. Nic jednak nie wskazuje na to, by miało dojść do mijanki.

Ostatnie miejsce na podium przypada Konfederacji. Skrajna prawica także poprawiła wynik i notuje 12 proc. poparcia.

Dalej mamy Trzecią Drogę. Koalicja Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni utraciła poparcie i zanotowała 6,9 proc. głosów. Ostatnia w podziale mandatów udział bierze Lewica z poparciem 6,6 proc.

W takim układzie w rozkładzie mandatów traci Trzecia Droga, która zamiast 4 europosłów, wprowadzi jedynie 3 osoby do PE.

KO utrzymuje 21 mandatów. PiS także zostaje przy 20 miejscach. Konfederacja utrzymała stan posiadania w postaci 6 szabel. Lewica również niezmiennie może liczyć na trzy miejsca.

Donald Tusk o wyborach do PE: Jesteśmy światłem nadziei dla Europy

Jak pisaliśmy w naTemat, po raz pierwszy od 10 lat Platformie Obywatelskiej udało się pokonać PiS i zająć pierwsze miejsce w wyborach. Donald Tusk w czasie wieczoru wyborczego nie krył wzruszenia.

– Wiara czyni cuda i wiara Polek i Polaków, którzy wierzą w demokrację, w prawdę, w przyzwoitość, w Europę, wierzą w Polskę taką normalną, ambitną, bez kompleksów to jest coś tak cudownego – powiedział.

– My dzisiaj prawdopodobnie w Polsce osiągnęliśmy, jako europejska demokratyczna partia, najlepszy wynik ze wszystkich takich partii w Europie. My dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy światłem nadziei dla Europy – dodał.

Co więcej, nie tylko sam wynik wyborów jest zaskoczeniem. Wyniki spływające z Państwowej Komisji Wyborczej, wskazują, że wielu dotychczasowych "pewniaków" nie wzięło mandatów do Parlamentu Europejskiego.

Do Brukseli nie pojedzie Hanna Gronkiewicz-Waltz, Beata Kempa, Róża Thun, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Joanna Scheuring-Wielgus, a także Jacek Kurski.