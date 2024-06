Mazurek zadzwonił do Dworczyka ws. wyborów, ten nie wiedział, że jest na wizji. "Cześć Robert"

Alan Wysocki

R obert Mazurek zadzwonił do Michała Dworczyka, by poprosić go o komentarz do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Polityk Prawa i Sprawiedliwości nie zdawał sobie sprawy, że jest na wizji. Zaskoczył widzów sposobem, w jakim zwrócił się do prowadzącego programu w Kanale Zero.