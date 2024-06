"Ród smoka" powraca! Oto 6 najważniejszych rzeczy, które trzeba pamiętać przed 2. sezonem

"Ród smoka" powraca! Prequel "Gry o tron" zebrał pokaźną widownię, która – być może – powiększy się jeszcze bardziej wraz z wyjściem nowej odsłony. Taniec Smoków rozpoczął się na dobre. Oto 6 najważniejszych momentów z poprzedniej części, o których warto pamiętać przed seansem drugiego sezonu

Jak pisaliśmy wcześniej, gdy mówimy o HBO, od razu z tyłu głowy pojawia nam się "Gra o tron". Polski debiut Max złożył się w czasie z premierą drugiego sezonu "Rodu smoka", który również powstał na podstawie prozy George'a R.R. Martina i skupia się na krwawej historii rodu Targaryenów. Wydarzenia ukazane na ekranie rozgrywają się 200 lat przed przygodami Daenerys.

W kontynuacji adaptacji "Ogień i krew" tzw. Taniec Smoków, czyli konflikt między Targaryenami (obozem czarnych) a Hightowerami (obozem zielonych), zaostrza się.

Showrunnerzy serialu zapowiedzieli, że w drugim sezonie zobaczymy więcej smoków i więcej gore. Jak przyznała odtwórczyni roli Alicent, Olivia Cooke, w jednym z pierwszych odcinków ujrzymy sekwencję, która będzie znacznie brutalniejsza od tego, co mogliśmy widzieć w ośmiu odsłonach "Gry o tron".

"Rodu smoka". 6 rzeczy, które powinniście wiedzieć przed obejrzeniem 2. sezonu

1. Przyjaźń Rhaenyry i Alicent

W dzieciństwie Rhaenyra, pierworodna króla Viserysa I Targaryena i królowej Aemmy Arryn, zaprzyjaźnia się z Alicent Hightower, córką królewskiego namiestnika Otto Hightowera. Dziewczyny są sobie niezwykle bliskie do czasu, aż matka Rhaenyry umiera, a ojciec – za namową doradcy – decyduje się poślubić znacznie młodszą od siebie przyjaciółkę swojej pociechy.

Alicent rodzi Viserysowi syna, więc na dworze momentalnie pojawiają się głosy, zgodnie z którymi to on – ze względu na swą płeć – powinien zostać następcą Żelaznego Tronu. Rhaenyra, która czuje się zdradzona przez przyjaciółkę, jest coraz bardziej spychana na boczny plan. Wchodząc w wiek dorosłości, obie bohaterki pielęgnują w sobie urazy z nastoletnich lat.

2. Romanse Rhaenyry (w tym z Daemonem)

W młodości Rhaenyra miała przelotny romans z ser Cristonem Colem, który planował uciec z księżniczką, jednak ta nie odwzajemniała jego uczucia. Po latach rycerz nadal przeżywa rozstanie z córką Viserysa. Mści się na jej dzieciach i staje się jednym z najwierniejszych popleczników Alicent. W jednej ze scen słyszymy nawet, jak nazywa Rhaenyrę "s*ką".

Pierwszym mężem Rhaenyry był Laenor Velaryon. Później okazało się, że przyszły władca Driftmarku nie gustuje w kobietach. Księżniczka rodzi trzech synów, a plotki głoszą, że ich prawdziwym ojcem jest ser Harwin Strong, dziedzic Harrenhal.

Ostatecznie Laenor ucieka z kochankiem, a Harwin ginie w pożarze zaplanowanym przez swojego brata Larysa Stronga (sojusznika Alicent). Koniec końców Rhaenyra zaczyna romansować z przebiegłym i gwałtownym bratem Viserysa I (czyli swoim stryjem), Daemonem Targaryenem. Bierze z nim ślub.

Prawowita następczyni Żelaznego Tronu zachodzi potem w ciążę, jednak traci ją w wyniku poronienia.

3. Ostatnie słowa Viserysa Targaryena

Kiedy Rhaenyra była nastolatką, jej ociec skaleczył się o Żelazny Tron. Według legendy każdy, kto na nim zasiądzie, a na niego nie zasługuje, jest przez niego raniony. Po latach wyniszczającej choroby (przypominającej trąd) król Viserys I umiera.

Przed śmiercią monarcha – będąc w stanie delirium – majaczy. Myśli, że rozmawia ze swoją najstarszą córką. W rzeczywistości – zamiast Rhaenyry – przy jego łóżku siedzi żona Alicent. – Aby zjednoczyć królestwo przeciwko zimnu i ciemności... To ty. Ty jesteś tym jedynym. Musisz to zrobić – wypowiada Viserys, łapiąc ostatni oddech.

Alicent interpretuje słowa męża jako przyzwolenie, by Westeros rządził jej syn Aegon. Wszystko jednak wskazuje na to, że zmarły król wybrał Rhaenyrę na swojego następcę.

4. Dwóch królów. Aegon przejmuje Żelazny Tron, Rhaenyra – Smoczą Skałę

Po śmierci króla Alicent i jej ojciec Otto decydują się czym prędzej koronować Aegona na Władcę Siedmiu Królestw. Uroczysta ceremonia odbywa się w Królewskiej Przystani w obecności tłumu podwładnych. Wydarzenie zakłóca sprzymierzona z Rhaenyrą księżniczka Rhaenys, która robi niezły bałagan, zjawiając się na koronacji na swoim smoku.

Do Rhaenyry dochodzą wieści o bezprawnym przejęciu Żelaznego Tronu przez jej przyszywanego brata. Daemon postanawia koronować córkę Viserysa I na Smoczej Skale.

Co w praktyce oznaczają obie koronacje? Otóż władzę w Westeros sprawuje jednocześnie dwóch królów, a konflikt między nimi jeszcze bardziej się zaostrza.

5. Dwa obozy władzy, czyli kim są "czarni", a kim "zieloni"?

"Czarni" - tak określa się postaci, które w konflikcie (zwanym Tańcem Smoków) biorą stronę Rhaenyry Targaryen. Do sojuszników córki Viserysa i Aemmy należą m.in.:

Daemon Targaryen , brat Viserysa I i mąż Rhaenyry

Jacaerys Velaryon , najstarszy syn Rhaenyry

Corlys i Rhaenys Velaryon , lord Driftmarku i jego żona

Mysaria , była kochanka Daemona i szpieg

ród Arrynów

ród Tullych

ród Beesbury

Syrax

Caraxes

"Zieloni" zaś reprezentują stronnictwo Alicent Hightower i jej syna Aegona II. Na liście ich sojuszników znajdują się m.in.:

Otto Hightower , ojciec Alicent i namiestnik króla

Aemond Targaryen , brat Aegona II

ser Criston Cole

księżniczka Helaena Targaryen , siostra Aegona II

Larys Strong , pan Harrenhal i "starszy na szeptami"

Wielki maester Orwyle

ród Baratheonów

ród Lannisterów

Vhagar

Znajomość obu ugrupowań przyda się w drugim sezonie "Rodu smoka". Intrygi powoli będą zastępowane krwawymi bitkami.

6. Finał: Aemond zabija Lucerysa

Aemond Targaryen, czyli młodszy syn królowej Alicent i Viserysa I, w dzieciństwie był pośmiewiskiem swoich siostrzeńców oraz starszego brata Aegona. Chłopak przez bardzo długi czas nie miał własnego smoka ani smoczego jaja. W akcie desperacji postanowił zatem nawiązać więź z największą i najstarszą smoczycą o imieniu Vhagar.

Aemond zawsze żywił nienawiść do siostrzeńców. Gdy Lucerys, najmłodszy syn Rhaenyry, poleciał do twierdzy Baratheonów (Końca Burzy), by prosić o wsparcie dla stronnictwa swojej matki, syn Alicent już tam na niego czekał.

Po wyjściu z twierdzy Lucerys szybko wskoczył na swojego smoka Arraksa w obawie przed złością potężnej Vhagar i jej omamionego wizją zemsty jeźdźca. Po kilku minutach Aemond zaczął ścigać siostrzeńca – przy akompaniamencie gromów i szumu deszczu.

Arrax ze strachu pierwszy zaatakował Vhagar, zionąc w jej kierunku ogniem. Duża smoczyca w pewnym momencie przestała słuchać rozkazów Aemonda i bez jego pozwolenia rozerwała na strzępy młodszego smoka oraz Lucerysa. Finałowy odcinek kończy się w momencie, w którym Rhaenyra dowiaduje się o śmierci dziecka.

Kto wystąpi w drugim sezonie "Rodu smoka"?

W obsadzie drugiego sezonu "Rodu smoka" znaleźli się: Emma D'Arcy ("Poszukiwacze prawdy" i "Wanderlust"), Matt Smith ("Doktor Who" i "The Crown"), Olivia Cooke ("Player One" i "Sound of Metal"), Ewan Mitchell ("Saltburn" i "Świat w ogniu"), Eve Best ("Siostra Jackie" i "Przeznaczenie: Saga Winx"), Rhys Ifans ("Notting Hill" i "Nyad") oraz Tom Glynn-Carney ("Król" i "Dunkierka").

Twórcy serialu ogłosili, że na ekranie zobaczymy również nowe twarze, czyli: Clintona Liberty'ego ("Piękny drań"), Jamiego Kennę ("Gran Turismo"), Toma Taylora ("Mroczna wieża") i Gayle Rankin ("GLOW").

