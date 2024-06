Oto terminarz Polaków na Euro 2024. Sprawdź, kiedy grają Biało-Czerwoni

14 czerwca startuje Euro 2024, które tym razem odbędzie się w Niemczech. W meczu otwarcia gospodarze zagrają ze Szkocją, ale kibice w Polsce pewnie zacierają już ręce na pierwszy sprawdzian Biało-Czerwonych. Oto terminarz meczów w grupie D, w której znalazła się reprezentacja Polski.

Kiedy mecze Polaków na Euro 2024? Podajemy terminarz. Fot. Grzegorz Wajda / Reporter / East News

Polska nie miała szczęścia w czasie losowania przeciwników na Euro 2024. Nie tylko nie trafiliśmy na prostych przeciwników, ale wręcz do jednej z "grup śmierci". Wylądowaliśmy w grupie D, w której zmierzymy się z Francją, Holandią i Austrią.

Już po losowaniu grup wyznaczono także terminarz meczów. Polska 16 czerwca w Hamburgu rozegra mecz z Holandią (godz. 15:00). Z kolei z Austrią zagramy w Berlinie 21 czerwca (godz. 18:00). Ostatnie starcie w fazie grupowej to spotkanie z Francją 25 czerwca w Dortmundzie (godz. 18:00). Pytanie tylko, o jaką stawkę będzie toczyć się ta ostatnia potyczka.

Nasza kadra już od 11 czerwca przebywa w Niemczech, a bazą Biało-Czerwonych jest Hanower.

W mistrzostwach Europy biorą udział 24 kraje, a nie 16, jak dawniej. Zmiana nastąpiła wraz z Euro 2016. W przypadku 24 drużyn mamy sześć grup z czterema reprezentacjami w każdej.

Gdyby awans uzyskiwały po dwie z każdej grupy, mielibyśmy 12 ekip w fazie pucharowej. Za dużo, by rozegrać ćwierćfinały, ale też za mało, by rozegrać etap 1/8 finału. Potrzebne są więc jeszcze cztery drużyny.

Dlatego trzeba wybrać te, które zajęły w swoich grupach trzecie miejsca. Mamy sześć grup, a więc sześć "trzecich miejsc". To oznacza, że nawet tylko jedno zwycięstwo w fazie grupowej Euro 2024 – np. w meczu z Austrią – może teoretycznie dać Polakom awans do fazy pucharowej turnieju.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, podczas meczu Polska – Turcja nasi reprezentanci doznali szeregu kontuzji. Robert Lewandowski nawet nie dotrwał do końca pierwszej połowy meczu. Musiał zejść z boiska z powodu urazu mięśniowego. Jeszcze wcześniej, już w 19. minucie boisko opuścił Karol Świderski. Doznał urazu kości po ekspresyjnej cieszynce.

Natomiast w 46. minucie konieczne było zwolnienie z dalszej gry Pawła Dawidowicza. Przypomnijmy także, że już w meczu z Ukrainą kontuzja kolana wykluczyła z udziału w Euro 2024 trzeciego z naszych napastników – Arkadiusza Milika.

U Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda. To z kolei oznacza, że kapitan Biało-Czerwonych nie weźmie udziału w meczu z Holandią. Michał Probierz poinformował, że na czas nieobecności "Lewego" w roli kapitana zastąpi go Piotr Zieliński.