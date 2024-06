Członkowie Wojsk Obrony Terytorialnej w środku nocy zostali pilnie wezwani do swoich jednostek. Teraz dowództwo terytorialsów wydało komunikat, w którym informuje o powodach niespodziewanego wydania sygnałów alarmowych.

Członkowie WOT wezwani do jednostek. Już wiadomo, jaki był powód. Fot. Dawid Wolski / Reporter / East News

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wydało komunikat o pilnym wezwaniu członków tej formacji do stawienia się w jednostkach bojowych. Terytorialsi otrzymali sygnał alarmowy w nocy z piątku na sobotę.

Wojsko wydało komunikat, informujący o przyczynach zdarzenia. Okazuje się, że to jeden z elementów trwającej certyfikacji do WOT.

"Żołnierze przemieszczający się do jednostek, to element ćwiczenia – nie ma to związku z jakimkolwiek zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, ani z działaniami wojennymi w Ukrainie" – czytamy.

W ten sposób służby weryfikują, czy dany rodzaj sił zbrojnych jest w stanie realizować przydzielone mu zadania tak, by zapewnić nam bezpieczeństwo.

Z informacji podanych przed dowództwo WOT wiemy, że oceny do wykonywania zdolności realizuje się na podstawie standaryzacji działań sił zbrojnych państw NATO.

To oznacza, że w ramach certyfikacji weryfikowane jest wyszkolenie żołnierzy oraz procentowy stan skompletowania stanem osobowym, oraz sprzętem wojskowym. Do tego dochodzi zweryfikowanie sprawności sprzętu oraz poziomu zapasów taktycznych.