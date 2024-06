Mecz Polska – Holandia na stadionie w Hamburgu oglądało ponad 50 tys. kibiców. Jedną z trybun zajmowali także oficjele z UEFA i tzw. VIP-y. Kiedy rozległ się gwizdek arbitra na przerwę, w tym właśnie sektorze... momentalnie zrobiło się pusto. Taka "pusta plama" na wypełnionym po brzegi stadionie była dość wymowna.

Mecz Polska - Holandia. Sektor VIP-ów nagle opustoszał Fot. naTemat.pl

Polacy przegrali swój pierwszy mecz na Euro 2024. Było naprawdę blisko planu minimum, czyli remisu z mocnymi Holendrami, jednak w 83. minucie Wout Weghorst precyzyjnym strzałem pokonał Wojciecha Szczęsnego. I to "Oranje" cieszą z wygranej 2:1 i trzech punktów.

A przypomnijmy tylko, że to Polacy otworzyli wynik meczu na Volksparkstadion w Hamburgu – w 16. minucie Adam Buska wykorzystał dośrodkowanie Piotra Zielińskiego z rzutu rożnego i pięknym strzałem głową pokonał Barta Verbruggena.

Mecz Polska – Holandia. Sektor VIP-ów nagle opustoszał

Mecz na żywo oglądało z trybun hamburskiego stadionu ok. 57 tys. kibiców. Na Volksparkstadion jest także ponad 600 miejsc VIP. W niedzielę zasiedli w tym sektorze nie tylko oficjele z UEFA, ale także ważne osobistości.

Kiedy portugalski arbiter Artur Soares Dias odgwizdał zakończenie pierwszej połowy i zaprosił piłkarzy obu drużyn do szatni, momentalnie opustoszała też loża VIP na stadionie. To oczywiście normalna sytuacja (rozprostowanie kości, kuluarowe rozmowy czy poczęstunek), ale taka "pusta plama" na wypełnionym po brzegi stadionie była także dość wymowna. Co więcej, takich obrazków nie widać zazwyczaj w telewizji.

Po 15-minutowej przerwie, już na drugą połowę meczu, strefa VIP ponownie się zapełniła.

Jak podaje portal zwiedzam-stadiony.com.pl, zwykły śmiertelnik, który wybierze się na zwiedzanie Volksparkstadion, może również wejść do loży przy trybunie VIP. "Duże, przestronne, niektóre z aneksem kuchennym, to raczej te dla bardziej kameralnych grup. Wszędzie nalewaki do piwa, także od sponsora" – możemy przeczytać w opisie pomieszczeń.

Polacy przegrali z Holandią, ale swoją postawą pokazali, że wcale nie są turniejowym kopciuszkiem. Na kolejne spotkanie Biało-Czerwoni pojadą do Berlina na spotkanie z Austrią (piątek 21 czerwca, godz. 18:00). Ostatni mecz grupowy rozegramy w Dortmundzie z aktualnymi wicemistrzami świata Francją (wtorek 25 czerwca, godz. 18:00).