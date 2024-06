Mieszkańcy Warszawy niespodziewanie otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z ćwiczeniami wojskowymi odbywającymi przy ulicy Czajki i Koszykowej. Urzędnicy ostrzegają przed hukiem i dymem, który może ponieść się po stolicy. "Unikaj zbliżania się do miejsc, gdzie odbywają się ćwiczenia" – czytamy.

Alert RCB dla Warszawy. Służby ostrzegają przed hukiem i dymem. Fot. Jakub Steinborn / Polska Press / East News

"Uwaga! 17 i 18.06 na ul. Czajki i Koszykowej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym). Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń" – czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB dla Warszawy. Służby ostrzegają przed hukiem i dymem

Te wiadomości zostały skierowane do wszystkich odbiorców przebywających na terenie Warszawy.

W związku z ćwiczeniami mogą występować hałas oraz dym. Nie należy jednak się tego obawiać, bowiem jest to integralna część symulowanych scenariuszy. Celem ćwiczeń jest utrwalanie i udoskonalanie działań służb w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki temu w sytuacji realnego zagrożenia mundurowi będą w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwo.

"Unikaj zbliżania się do miejsc, gdzie odbywają się ćwiczenia. Zwracaj uwagę na komunikaty służb i przestrzegaj ich zaleceń. Informuj innych mieszkańców o planowanych działaniach, aby zmniejszyć ewentualne niepokoje" – podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Jak pisaliśmy w naTemat, w Polsce cały czas trwają ćwiczenia obejmujące najróżniejsze służby. Jeszcze w miniony weekend dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wydało komunikat o pilnym wezwaniu żołnierzy do swoich jednostek.

Terytorialsi otrzymali sygnał alarmowy w nocy z piątku na sobotę. "Żołnierze przemieszczający się do jednostek, to element ćwiczenia – nie ma to związku z jakimkolwiek zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, ani z działaniami wojennymi w Ukrainie" – czytamy.