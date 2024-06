B yły prezes Orlenu Daniel Obajtek 9 czerwca został wybrany do Parlamentu Europejskiego. W ostatnim czasie unikał jednak m.in. pojawienia się przed komisją ds. afery wizowej. W końcu w czwartek przyszedł do Sejmu, gdyż potrzebny mu był dokument ws. jego wyboru do PE. Złapali go tam dziennikarze, a polityk PiS zaczął się na nich wściekać, a szczególnie na przedstawiciela TVN24.





Obajtek wściekł się na dziennikarza w Sejmie. "Piekło pańska stacja mi serwowała"

Natalia Kamińska

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek 9 czerwca został wybrany do Parlamentu Europejskiego. W ostatnim czasie unikał jednak m.in. pojawienia się przed komisją ds. afery wizowej. W końcu w czwartek przyszedł do Sejmu, gdyż potrzebny mu był dokument ws. jego wyboru do PE. Złapali go tam dziennikarze, a polityk PiS zaczął się na nich wściekać, a szczególnie na przedstawiciela TVN24.