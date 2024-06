To najbardziej absurdalny gol na Euro. Po tym samobóju zespół się już nie podniósł [WIDEO]

Konrad Bagiński

G ol samobójczy na ogół jest przypadkowy, wynika z jakiegoś felernego odbicia, chaosu. To, co zrobili sobie Turcy w meczu z Portugalią, wygląda jak kadr z komedii "Piłkarski poker". Jakby Turcy postawili olbrzymie pieniądze na to, że sami sobie strzelą gola w 28. minucie meczu z Portugalią. Wygrali na pewno nieoficjalny konkurs na najbardziej kuriozalną bramkę.