Trzy koncerty Taylor Swift w Londynie przyciągnęły na słynny Stadion Wembley tysiące ludzi, w tym celebrytów. Oprócz księcia Williama i jego córki Charlotte uczestnicy wydarzeń mogli spotkać w tłumie... Paula McCartneya. Internet podbija nagranie, na którym widać, jak członek The Beatles tańczy w kółeczku z fankami Tay Tay.

Nagranie z sir Paulem McCartneyem tańczącym z fankami na koncercie Taylor Swift podbija internet! Fot. Vianney Le Caer / Invision / East News; X.com / 1989healy

W piątek, sobotę i niedzielę (21-23 czerwca) Taylor Swift wystąpiła w ramach trasy koncertowej "Eras Tour" na kultowym Stadionie Wembley. Warto wspomnieć, że od początku tego miesiąca piosenkarka z Pensylwanii jeździ po całej Wielkiej Brytanii. Wystąpiła m.in. w Edynburgu i Liverpoolu.

Brytyjskie wydarzenia przyciągają sporo uwagi w mediach społecznościowych ze względu na liczbę uczestniczących w nich celebrytów. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych w tłumie słuchaczy wypatrzono światowej sławy gwiazdy – m.in. Toma Cruise'a z "Top GunL Maverick", Milę Kunis z "Czarnego łabędzia" i reżyserkę "Barbie" Gretę Gerwig. Największym rozgłosem cieszy się jednak sir Paul McCartney, który szalał ze Swifties pod sceną.

Paul McCartney tańczy z fankami na koncercie Taylor Swift (WIDEO)

Fanki Taylor Swift były zaskoczone, gdy na płycie Stadionu Wembley spotkały sir Paula McCartneya, który w drodze do namiotu dla VIP-ów zdecydował się z nimi potańczyć. Grupa słuchaczek otoczyła 82-letniego Beatlesa, co widać w klipie, który stał się wiralem w mediach społecznościowych (zarówno na TikToku, jak i portalu X).

McCartney świetnie się bawi, tańcząc do piosenki 'But Daddy I Love Him' podczas koncertu Taylor Swift na żywo" – czytamy w opisie nagrania przedstawiającego artystę szalejącego z o wiele młodszymi od niego fankami.

"Nawet ochroniarz zaniemówił z wrażenia"; "On jest legendą. Założę się, że oglądanie Taylor to dla niego powrót do Beatlemanii"; "Jeśli Paul McCartney uwielbia Taylor Swift, to kim są te wszystkie niedoszłe gwiazdy, żeby mówić innym, iż Tay Tay nie jest dobrą artystką" – komentują wideo internauci.

Paul McCartney ma już 82 lata

We wtorek (18 czerwca) sir Paul McCartney obchodził 82. urodziny i z tej okazji dodał osiem koncertów w Europie do swojej światowej trasy koncertowej "Got Back Tour". Członek The Beatles wystąpi 4 i 5 grudnia tego roku w La Defense Arena w Paryżu oraz 9 i 10 grudnia w Wizink Centre w Madrycie, a także 14 i 15 grudnia w Co-op Live w Manchesterze oraz 18 i 19 grudnia w The O2 Arena w Londynie w swojej rodzinnej Wielkiej Brytanii.

Nie dość, że Paul McCartney wystąpi na Wyspach Brytyjskich aż cztery razy, to koncert w Paryżu będzie jego pierwszym od 2018 roku, a w Hiszpanii – pierwszym od 2016 roku. Niestety na trasie zabrakło Polski.

