"Gdyby człowiek wiedział, co się stanie..." Pytamy mieszkańców Gortatowa o śmierć Natalii

– Każdy w domu na ten temat rozmawia – mówi młody mężczyzna. Inny opowiada, że jak załatwia różne sprawy poza Gortatowem, to od razu słyszy: "O, z Gortatowa! Co tam się u was stało?". Sprawa zabójstwa 39-letniej Natalii poruszyła całą Polskę. Ale tu szczególnie. – Świetna dziewczyna. Fantastyczna osoba – mówi o niej jeden z mieszkańców. Ale nie wszyscy znali tę rodzinę. – Teraz wydaje mi się, że kojarzę te twarze z widzenia. Gdyby człowiek wiedział, co się stanie... – takie reakcje słyszymy.

W Gortatowie cały czas przeżywają śmierć Natalii. Fot. TOMASZ NOWOCINSKI/AGENCJA SE/East News

Patrząc na mapę, Gortatowo wydaje się bardzo małe, jakby wbite w duże tereny leśne. Nie ma tu nawet kościoła. Choć jest cmentarz, ale Natalia, której śmierć poruszyła Polskę, nie zostanie tu pochowana. Jej pogrzeb odbędzie się w piątek, w Świebodzicach.

Gortatowo to jednak spora wieś, licząca ok. 1200 mieszkańców albo więcej. Nazywana sypialnią pobliskiego Swarzędza, a nawet Poznania. Niektórzy mieszkańcy mówią też, że właściwie są jak dzielnica sąsiedniego miasta.

Dlatego, jak tłumaczą, nie należy się dziwić, że nie wszyscy znają się tu jak w tradycyjnej wsi. Nawet jeśli mieszkają parę ulic dalej.

– Znałem ją tylko z widzenia, jak przechodziła z psem. I to wszystko, co mogę o niej powiedzieć. To jest tragedia dla wszystkich. Dla dziecka, dla całej rodziny. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą historią – reaguje jeden z mieszkańców.

– Wiem, który to dom. Znam jej twarz i twarz jej męża. Ale nigdy nie zamieniliśmy nawet słowa. Nie mieliśmy żadnych relacji. W takich miejscowościach ludzie często poznają się po samochodach. Jak ktoś zmieni samochód, to nikt mu "cześć" nie powie, bo nie rozpoznaje – dodaje.

Ale twierdzi, że ich nawet po samochodzie, czy samochodach by nie rozpoznał.

– Nikt nikomu do domu nie zagląda. Z zewnątrz wszystko wygląda ładnie, a za zamkniętymi drzwiami różne rzeczy się dzieją. Jest i miłość, jest i nienawiść. Takie sytuacje się zdarzają. Ale my tak naprawdę nie wiemy, co tam się działo. Ja nawet nie wiedziałem o rozwodzie. My się dopiero teraz z mediów wszystkiego dowiadujemy – mówi.

39-letnia Natalia zaginęła 14 czerwca. Jej ciało znaleziono 19 czerwca. Dzień później jej mężowi postawiono zarzut zabójstwa. Od jego zatrzymania mija tydzień.

– Gdy przejeżdżam w okolicy ich domu, to widzę, że nic się tam już nie dzieje. Osiedle nad Cybiną to w ogóle bardzo spokojna i cicha część Gortatowa. Nie ma tam dużego ruchu – opisuje jeden z rozmówców.

Ale sprawa zabójstwa Natalii nie przycichła. Nie ostudziła też emocji.

– Każdy w domu na ten temat rozmawia – przyznaje młody mężczyzna.

Inny: – Ludzie mówią: "Żal ogromny, szkoda kobiety, taka młoda". Żal bardzo. Ale teraz najgorsze to dziecko. Ten 10-letni chłopczyk. Dla jego ojca nie ma żadnego usprawiedliwienia. Nawet jeśli się wkurzył, mógł się opanować. To człowiek w wieku 60 lat, już trochę życia przeszedł.

Kolejny: – Minęło kilka dni, ale nie, zupełnie to nie przycichło. Ludzie rozmawiają. Jak załatwiam różne sprawy poza Gortatowem i odwiedzam różne firmy, to zaraz słyszę: "O, z Gortatowa. Co tam się u was stało, co słychać po tej tragedii". W internecie też cały czas jest Gortatowo. Staliśmy się znani. Z nieszczęścia.

A media co chwila dostarczają nową dawkę emocji w tej sprawie.

Przypomnijmy ostatnie ustalenia – kobieta chciała się rozwieść z mężem, spotykała się z kimś innym, chciała sprzedać wspólny dom. Miała też podejrzewać, że mąż ją podtruwa, ale nie miała dowodów. Spisała także testament i dodała do niego bardzo ważną wskazówkę dla śledczych, na wypadek, gdyby coś jej się stało.

"Do testamentu dołączyła kartkę: jeśli coś jej się stanie, podejrzewać należy męża. Nie chciała, by znalazł kopertę" – podała poznańska "Wyborcza".

W Gortatowie słyszymy, że czytają. Śledzą doniesienia. Są ciekawi. Ale jedno trzeba przyznać – z kim nie rozmawiamy, nie chcą roznosić plotek. Jedna osoba wręcz mówi, że nie może już czytać internetowych komentarzy.

– Świetna dziewczyna. Fantastyczna osoba – mówi krótko o Natalii. Nie chce dłużej rozmawiać.

Również rodzina i najbliżsi kobiety odmówili wypowiedzi na temat tragedii Natalii i jej rodziny.

Przypomnijmy, 39-letnia kobieta była doradczynią finansową. Na jej stronie internetowej jest wiele bardzo pozytywnych opinii o niej.

"Mistrz w swoim fachu. Zawsze odpowiadała na każde pytanie i rozjaśniała zawiłe kwestie", "Kompetentna, bardzo miła", "Wyjątkowy doradca", "Wykazała się bardzo dużym profesjonalizmem na każdym etapie współpracy. To osoba konsekwentna i godna zaufania. Bardzo otwarta i elastyczna" – to komentarze jej klientów.

Ludzie dziękowali jej i polecali ją dalej. Ktoś pisał: "Kontakt do pani Natalii dostałem z polecenia od kolegów z pracy i to już powinno być najlepszą rekomendacją. Pełen profesjonalizm, pełne wsparcie oraz terminowość". I tak dalej.

– Była cudowną osobą, nic nie można było jej zarzucić. Bardzo kochała swojego synka. Opiekowała się nim. Dla nas, sąsiadów, to była przykładna rodzina – tuż po jej śmierci mówili wp.pl sąsiedzi.

Natalia była też dość aktywna na jednej z lokalnych grup facebookowych. Komentowała posty, zamieszczała swoje.

Ostatni raz widziano ją 14 czerwca około godz. 18:00. Pojawiły się też informacje, że tego samego dnia około 24:00 Natalia miała z siostrą kontakt, wymieniły wiadomości.

Na dzień przed jej odnalezieniem siostra przekonywała na łamach "Faktu", że "na pewno nie zniknęła z własnej woli". Dodała, że wiadomość, którą dostała od niej w dniu zaginięcia, była "nie w jej stylu".

– To nie była jej odpowiedź. Mogłaby tak odpisać, gdyby zasypiała albo z jakiegoś powodu nie była w stanie normalnie pisać – cytowano siostrę Natalii.

19 czerwca ciało 39-latki w kompleksie leśnym na poznańskich przedmieściach odnaleźli policjanci ze specjalnej grupy, która prowadziła poszukiwania. Policja dość szybko zaczęła podejrzewać męża kobiety.

Adam R. prowadził w centrum Poznania firmę informatyczną i był starszy od swojej żony o 20 lat.

Mężczyzna przyznał się do winy. W zeznaniach miał powiedzieć, że żona wróciła późno do domu, po czym w kuchni doszło do kłótni. Uderzył kobietę w twarz i zacisnął ręce wokół jej szyi. Potem wywiózł jej ciało do lasu, pozorując napaść.

