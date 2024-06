D o sieci wyciekło nagranie, na którym uwieczniono "popisy" kierowcy luksusowego Mercedesa. Jak się okazuje, auto należy do celebrytki i gwiazdy TVN Klaudii El Dursi. Oliwy do ognia dolewa to, co prowadząca "Hotel Paradise" miała publikować w mediach społecznościowych.





Gwiazda TVN miała pędzić na imprezę. Wiemy, jaki mandat El Dursi może dostać za rajd po A2

Klaudia Zawistowska

Do sieci wyciekło nagranie, na którym uwieczniono "popisy" kierowcy luksusowego Mercedesa. Jak się okazuje, auto należy do celebrytki i gwiazdy TVN Klaudii El Dursi. Oliwy do ognia dolewa to, co prowadząca "Hotel Paradise" miała publikować w mediach społecznościowych.