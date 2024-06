Każdego roku Skytrax przyznaje tzw. Oscary branży lotniczej. Na podstawie ankiet podróżnych ocenia ok. 350 linii lotniczych, po czym publikuje ranking najlepszych przewoźników. W zestawieniu pojawił się Ryanair, ale miejsca zabrakło dla Wizz Aira.

Nagrody World Airline Awards przyznawane są od 1999 roku i cieszą się bardzo dużym uznaniem w branży i nie tylko. Jej wyniki są cenną informacją dla pasażerów, którzy coraz częściej stawiają na komfort podróży, a nie tylko na najniższe ceny. W tegorocznym zestawieniu nie zabrakło niespodzianek.

Katarczycy znów najlepsi. Podróże tymi liniami lotniczymi to marzenie

Po raz ósmy w historii nagrody tytuł najlepszej linii lotniczej został przyznany Katarczykom, a dokładnie trafił na ręce Qatar Airways. Za ich plecami znalazł się ubiegłoroczny zwycięzca Singapore Airlines. Na wizerunek tego przewoźnika mógł wpłynąć tragiczny incydent z maja. Przypomnijmy, na skutek poważnych turbulencji rannych zostało kilkadziesiąt osób, a jedna zmarła.

Podium uzupełniła linia Emirates, która jest dobrze znana wielu polskim podróżnym. W porównaniu do zeszłego roku jest to awans o jedną pozycję. W czołowej piątce znalazły się również japońskie linie ANA All Nippon Airways (spadek o jedną pozycję w porównaniu do 2023 roku) i Cathay Pacific Airways, czyli przewoźnik z Hongkongu.

Czołowa dziesiątka została zdominowana przez Azjatyckie linie lotnicze, choć można w niej znaleźć również kilka europejskich akcentów. 7. miejsce zajęły Turkish Airlines, 9. było Air France, a 10. Swiss International Air Lines.

Tani przewoźnicy coraz bardziej doceniani. Ryanair z kolejnym awansem

Przy okazji publikacji takiego zestawienia zawsze ciekawa jest kwestia miejsc zajmowanych przez najpopularniejszych przewoźników w Polsce. W naszym kraju, jak i w całej Europie najwięcej pasażerów obsługuje Ryanair.

Linia ta może kojarzyć się z wieloma rzeczami, ale na pewno nie z luksusem. Jej klienci często narzekają na surowe przepisy dotyczące bagażu, dodatkowe opłaty, małą ilość miejsca na nogi, a o udogodnieniach w postaci rozrywki pokładowej nikt tam nawet nie marzy.

Mimo wielu negatywnych opinii dotyczących tego przewoźnika, rok do roku może on pochwalić się awansem w rankingu. W 2023 roku zajął on 68. lokatę. W tym roku awansował na 63. miejsce. Za jego plecami znaleźli się inni tani europejscy przewoźnicy. 66. był EasyJet, 67. flyDubai (współpracujące z Emirates), a 68. brytyjskie Jet2.com.

Wizz Air z problemami. Wypadli poza czołową setkę

W momencie, kiedy Ryanair może cieszyć się z niewielkiego awansu, jego rywal zalicza bolesny spadek. Wizz Air w 2023 roku zajmował 87. miejsce w zestawieniu najlepszych linii lotniczych. W tegorocznej edycji zabrakło dla niego miejsca w czołowej setce.

Jednak spadek w rankingu to jedynie jeden z wielu dylematów, z którymi zmagają się linie lotnicze z Węgier. Największym bez wątpienia jest uziemienie ok. 20 proc. ich floty z powodu wadliwych silników. Tylko teraz przewoźnik musiał uziemić 47 maszyn, a kolejne 30 prawdopodobnie nigdzie nie odleci w przyszłym roku.

Z tego powodu Wizz Air musiał okroić swoją siatkę połączeń. Aby cięć było jak najmniej, Węgrzy zdecydowali się m.in. na podjęcie współpracy z ukraińskimi liniami SkyUp, które są powiązane z biurem podróży Join Up działającym w Polsce.