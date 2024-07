G reckie wyspy trawią pożary. Strażacy walczyli z żywiołem między innymi na wyspie Kos, która latem jest niezwykle popularna wśród turystów. Konieczna była ewakuacja około 10 tys. osób. Komunikaty i ostrzeżenia dla polskich turystów publikuje też na bieżąco polskie MSZ. – To wyłącznie rekomendacje, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu podróży. Decyzja o tym, czy odwołać wyjazd, należy do organizatora, a o tym, czy wyjechać, do samego uczestnika – usłyszeliśmy w resorcie spraw zagranicznych.





Czy Polacy powinni zrezygnować z wakacji w Grecji przez szalejące pożary? Znamy stanowisko MSZ

Mateusz Przyborowski

Greckie wyspy trawią pożary. Strażacy walczyli z żywiołem między innymi na wyspie Kos, która latem jest niezwykle popularna wśród turystów. Konieczna była ewakuacja około 10 tys. osób. Komunikaty i ostrzeżenia dla polskich turystów publikuje też na bieżąco polskie MSZ. – To wyłącznie rekomendacje, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu podróży. Decyzja o tym, czy odwołać wyjazd, należy do organizatora, a o tym, czy wyjechać, do samego uczestnika – usłyszeliśmy w resorcie spraw zagranicznych.