W piątek 5 lipca w Pytaniu na Śniadanie pojawiła się Klaudia Szarowska, kroordynatorka akcji naTemat "Tato nie wstydź się" Towarzyszyli jej bohaterowie projektu: aktor Mirosław Haniszewski oraz psycholog Sebastian Antonowicz. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem tabu, jakim bywa psychika mężczyzn.

"Tato nie wstydź się" to akcja naTemat, podczas której poruszyliśmy problem zdrowia psychicznego mężczyzny Fot. Pytanie na Śniadanie

"Tato, nie wstydź się" to akcja, w której chcemy zwrócić uwagę na kwestię zdrowia psychicznego ojców. Stosunek mężczyzn do okazywania uczuć, szczerej rozmowy o problemach, może mieć ogromny wpływ na rozwój oraz samopoczucie ich dzieci. Opublikowaliśmy serię materiałów, w których dotykamy tego zagadnienia z wielu stron. W ramach akcji uruchomiliśmy również bezpłatną anonimową infolinię dla osób potrzebujących wsparcia. Będzie ona aktywna przez miesiąc.

Gwiazdy nie kryły uczuć przed kamerami naTemat podczas akcji "Tato nie wstydź się"

Dziennikarz Kamil Baleja, piłkarz ręczny Karol Bielecki, aktor Andrzej Chora, dziennikarz Robert El Gendy, aktor Mirosław Haniszewski i muzyk Radosław "Skubas" Skubaja stanęli przed naszymi kamerami, aby opowiedzieć o tym, jak to jest być ojcem. Nie brakowało emocji i szczerych łez.

– Wydaje mi się, że dzieci, które nie rozmawiają szczerze ze swoimi ojcami, którzy udają kogoś, kim nie są, bo być może się wstydzą swoich emocji albo problemów, powodują, że później po 40 latach ich pociech nie wiedzą tak na dobrą sprawę, o cho chodzi – mówił podczas wywiadu Robert El Gendy.

Nasza akcja specjalna "Tato nie wstydź się" jest o tym, jak ważny jest płacz. O tym, jak ważne jest uwalnianie emocji, jak ważne jest proszenie o pomoc. O tym, jak zdrowie psychiczne, postawa ojca wpływa na dziecko, a także przekłada się na jego dorosłe życie: poczucie bezpieczeństwa, budowanie relacji. I właśnie na ten temat rozmawialiśmy w Pytaniu na Śniadanie.

Koniec z milczeniem. "Tato nie wstydź się" ważnym głosem w pomijanym temacie

– W naTemat staramy się poruszać tematy, które są ważne – stwierdziła Klaudia Szarowska, koordynatorka akcji. Dodała, że problem zdrowia psychicznego mężczyzn pozostaje w Polsce zaniedbany. I właśnie dlatego uznaliśmy, że czas powiedzieć o nim głośniej. Nie można dłużej o tym milczeć. – Jest to ważne dla nich i ich rodzin – podkreśliła.

Z jej słowami zgodził się prowadzący rozmowę w PnŚ i uczestnik akcji Robert El Gendy. Dodał, że problemem może być już to, co chłopcy słyszą w dzieciństwie. – Jesteśmy tak wychowywani, że musimy dźwigać na swoich barkach całą odpowiedzialność – przyznał.

– W procesie wychowania zabrakło elementu, żeby zadbać o siebie – przyznał psycholog i terapeuta Sebastian Antonowicz. On także zwrócił uwagę na to, jak ważną rolę w życiu dorosłego mężczyzny odgrywa to, jak jest wychowywany. To właśnie wtedy chłopcy słyszą, że muszą być silni, odważni. W konsekwencji później nie radzą sobie ze złymi emocjami. Dodał również, że ważne jest, żeby mężczyźni nie wstydzili się szukać pomocy.

O tym, jak ważne jest rozmawianie o emocjach, ale i wsparcie wśród bliskich mówił aktor Mirosław Haniszewski. – Miałem moment, że ukrywałem słabości. Jestem silny, dam radę. Długo miałem takie przekonanie. Na szczęście mam bardzo mądrą partnerkę, która mnie przyszpilała. Jest cały czas i była – zdradził.

Prowadzący El Gendy podkreślił natomiast, że te emocje, które kłębią się w duszy i głowie mężczyzny, na koniec przekładają się na dzieci. Dlatego tak ważne jest, żeby umieć sobie z nimi radzić i o nich rozmawiać.

Infolinia działa. Problem męskiej psychiki znacznie większy

Akcja naTemat ma szeroki odzew. – To bardzo mnie cieszy, bo przy okazji tej akcji dostaliśmy masę wiadomości od mężczyzn, ale też od żon bądź córek i najbliższych osób, którzy też tego doświadczyli jako dorośli lub dzieci. Jest masa komentarzy. Ludzie mówią, że to ich dotyka – powiedziała Klaudia Szarowska.

Jak wspomniała, w ramach akcji działa infolinia, pod którą można szukać pomocy. Bezpłatnie i anonimowo. Zadzwoń, gdy doświadczasz stresującej zmiany w życiu, potrzebujesz wsparcia w rozwiązaniu problemu lub po prostu przechodzisz trudne chwile i chcesz porozmawiać. Specjaliści Wellbee czekają na Twój telefon od poniedziałku do piątku między 16:00 a 20:00.

Numer infolinii: 799 394 006

Patronami akcji są Wellbee, Auto Fus Group MamaDu oraz DadHero.