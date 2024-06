Były senator PiS skazany na więzienie. Teraz szuka go policja

Alan Wysocki

B yły senator Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Bonkowski został skazany na karę więzienia za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Ten ciągnął zwierzę za samochodem, a następnie pochował je na swojej posesji. Teraz na jaw wychodzą nowe doniesienia. Policja otrzymała nakaz zatrzymanie polityka i doprowadzenie go do więzienia. Nie odnaleźli go jednak pod żadnym ze wskazanych adresów.