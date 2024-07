Zagadkowa śmierć nastolatki z małego miasteczka w Anglii i licealistka, która na własną rękę próbuje znaleźć mordercę. To przepis na murowany sukces. Serial "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczyny" wyszedł już w Wielkiej Brytanii, a w Polsce obejrzymy go jeszcze w te wakacje. Miłośnicy kryminałów i fani gatunku teen drama będą mieli nie lada ucztę.

"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" z Emmą Myers trafi niebawem na Netflix. Fot. materiał prasowy BBC

Za granicą adaptacja bestsellerowej powieści "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" (ang. "A Good Girl's Guide to Murder") autorstwa Holly Jackson zbiera pozytywne recenzje zarówno wśród widzów, jak i krytyków. Czy w Polsce też zdobędzie fanów? Jestem tego niemalże pewna.

O czym jest serial "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki"?

Minęła połowa dekady od samobójstwa Sala Singha, którego oskarżono o zabicie swojej dziewczyny Andie Bell. Główna bohaterka "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" 17-letnia Pippa nie wierzy w to, co podają media i policja. Ma ku temu osobiste powody. Licealista z miasteczka Little Kilton pod płaszczykiem projektu szkolnego przeprowadza na własną rękę śledztwo, którego celem jest oczyszczenie dobrego imienia jej sąsiada. Dziewczynie pomoże w tym brat Sala, Ravi.

Choć książka Jackson znalazła się na półce razem z innymi tytułami young adult (literatury dla młodych dorosłych), zdobyła zainteresowanie nie tylko nastolatków, ale i starszych pokoleń.

Słynna amerykańska księgarnia Barnes & Nobel wymieniła ją na liście najlepszych książek 2020 roku. Portal Goodreads nominował ją zaś w kategorii "najlepszej beletrystyki YA". Nie trzeba chyba mówić, że tytuł zdobył również status bestsellera.

Serialową adaptację "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki", którą dla brytyjskiej telewizji publicznej BBC wyprodukowało studio Moonage Pictures, podzielono wstępnie na sześć odcinków, pozostawiając oczywiście furtkę na kontynuację. Pomysł przeniesienia na ekran przygód Pip potwierdzono w 2022 roku.

Gwiazdą serialu jest Emma Myers z "Wednesday"

Rok później twórcy ogłosili, że rola młodej i odważnej protagonistki przypadnie gwieździe serialu "Wednesday", którą widzowie pokochali jako przyjaciółkę Addamsówny, kolorową wilkołaczkę Enid Sinclair. Na potrzeby adaptacji prozy Holly Jackson Emma Myers musiała nauczyć się brytyjskiego akcentu. 22-letnia aktorka pochodzi z Florydy.

Do obsady dołączyły także następujące nazwiska: Zain Igbal ("All Crazy Random"), Asha Banks ("Czarodziejski flet"), Anna Maxwell Martin ("Szpieg wśród przyjaciół"), Mathew Baynton ("Wonka"), Carla Woodcock ("Powiedz mi wszystko") i Yasmin Al-Khudhairi ("Hilda").

Za reżyserię serialu odpowiadają (na zmianę) Dolly Wells ("Drakula") oraz Tom Vaughan ("Miłosna układanka"), zaś za scenariusz m.in. Poppy Cogan ("Chloe").

W Polsce serial trafi na platformę streamingową Netflix już w czwartek 1 sierpnia 2024 roku.

Jak wypadają oceny "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki"? Na portalu Rotten Tomatoes serial otrzymał 80 proc. pozytywnych recenzji (w tym jedną negatywną).

"Spodziewajcie się fałszywych dowodów i zabawy z tablicą Ouija, gdy nasza młoda pani detektywka imieniem Pip będzie badać tajemnicę śmierci dwójki nastolatków z jej szkoły. To tak doskonała zabawa, że nawet nie będziecie przejmować się dziurami fabularnymi" – napisała Lucy Mangan z brytyjskiego dziennika "The Guardian".