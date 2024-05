Ruszyły zdjęcia do 2. sezonu "Wednesday". Do Ortegi dołączy gwiazdorska obsada

Serial "Wednesday" z Jenną Ortegą w roli głównej powraca. Właśnie ruszył plan zdjęciowy do drugiego sezonu hitu Netfliksa. Do obsady kontynuacji dołączyły znajome twarze. Wśród nich znalazł się m.in. Steve Buscemi z "Wrednych psów".

Jenna Ortega powraca jako "Wednesday". Kogo zobaczymy w drugim sezonie hitu Netfliksa? Fot. kadr z serialu "Wednesday"; materiał prasowy Netflix

Ruszyły zdjęcia do 2. sezonu "Wednesday". Kto dołączył do obsady?

"Wednesday" to serial young adult opowiadający o szkolnych perypetiach córki Morticii i Gomeza Addamsów z "Rodziny Addamsów". W tytułową postać wcieliła się Jenna Ortega, którą widzowie mogą kojarzyć m.in. z ról w "X", "Krzyku" i "The Babysitter: Killer Queen".

Do roli Wednesday Addams aktorka musiała nauczyć się wielu rzeczy naraz. Od grania na instrumencie strunowym i pływania kajakiem, aż po naukę niemieckiego i szermierki. Hollywoodzka gwiazda dodała, że sceny z wiolonczelą były dla niej szczególnie trudne, gdyż z powodu tymczasowej przeprowadzki do Europy musiała zmienić nauczycieli.

– Nie spałam. Wyrywałam sobie włosy z głowy – oznajmiła, podkreślając, wiele razy dzwoniła cała zapłakana do swojego taty.

Oprócz Ortegi w pierwszym sezonie "Wednesday", który zachwycił widzów platformy Netflix, mogliśmy zobaczyć m.in. Emmę Myers ("A Good Girl's Guide to Murder"), Gwendoline Christie ("Gra o tron"), Christinę Ricci ("Yellowjackets"), Catherinę Zetę-Jones ("Maska Zorro"), Luisa Guzmana ("Narcos") i Freda Armisena ("Fallout").

Nadmieńmy również, że cztery odcinki z ośmiu (łącznie) wyreżyserował znany reżyser Tim Burton ("Miasteczko Halloween" i "Edward Nożycoręki").

We wtorek (7 maja) Netflix poinformował, że zdjęcia do drugiej odsłony "Wednesday" ruszyły pełną parą. W nadchodzącym sezonie, którego data premiery nie jest jeszcze znana, do odtwórców protagonistki i jej przyjaciół dołączą: Christopher Lloyd (gwiazdor "Powrotu do przyszłości", który miał okazję grać wujka Festera w "Rodzinie Addamsów"), Steve Buscemi ("Wściekłe psy" i "Fargo"), Billie Piper ("Doktor Who"), Thandiwe Newton ("Westworld") oraz Noah Taylor ("Charlie i fabryka czekolady").

Druga część przygód Wednesday Addams zapowiada się więc gwiazdorsko. Warto dodać, że w jednym wywiadów Ortega przyznała, iż kontynuacja odejdzie nieco od wątku trójkąta miłosnego.

Tim Burton kręci "Sok z żuka 2"

Informację o tym, że Tim Burton kręci "Sok z żuka 2", potwierdzono oficjalnie w maju zeszłego roku. Do powrotu na plan udało mu się namówić Michaela Keatona (Beetlejuice), Winonę Ryder (Lydia Deetz) i Catherine O’Harę (Delia Deetz), czyli członków oryginalnego filmu. Nie oznacza to jednak, że w kontynuacji zabraknie nowych twarzy.

Jedna z ważniejszych ról przypadła Jennie Ortedze, czyli gwieździe serialu "Wednesday" Netfliksa i nowej "królowej krzyku" (ang. scream queen). 21-latka zagra córkę Lydii - Astrid Deetz. Ponadto w głównych antagonistów wcieli się duet Willem Dafoe ("Biedne istoty") i Monica Bellucci ("Malena"), która prywatnie jest partnerką reżysera.

Przypomnijmy, że oryginalny film "Sok z żuka" opowiadał o zmarłej parze, która z pomocą ekscentrycznego ducha Beetlejuice'a próbowała straszyć rodzinę Deetzów w ich nowym domu.

