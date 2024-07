V iktor Orbán poleciał do Moskwy, by spotkać się z Władimirem Putinem. Jarosław Kaczyński starał się tłumaczyć tę wizytę i stwierdził, że węgierski premier "pozostaje sojusznikiem" PiS. Zupełnie inaczej widzi to jednak otoczenie Andrzeja Dudy. – Wojna ma jasnego agresora i jasną ofiarę – stwierdziła Małgorzata Paprocka, szefowa kancelarii prezydenta.





To w końcu kim jest Orbán dla PiS? Po tych słowach Kaczyński może być wściekły na Dudę

Mateusz Przyborowski

