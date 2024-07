Paweł Wyrzykowski jest lokalnym politykiem działającym w okolicy Siedlec. Próbował swoich sił w wyborach parlamentarnych i samorządowych, ale nigdy nie odniósł w nich zwycięstwa. Młody działacz znany jest jednak ze sposobu prowadzenia swoich mediów społecznościowych.

Kim jest Paweł Wyrzykowski? Chciał zostać posłem i radnym z ramienia Konfederacji Fot. Paweł Wyrzykowski/Facebook

O Pawle Wyrzykowskim w ostatnich dniach mówi się dużo za sprawą kontrowersyjnych zdjęć, które od jakiegoś czasu pojawiają się w jego mediach społecznościowych. Dziennikarz Piotr Czaban nagłośnił jeden z jego wpisów, na którym widać upokarzanych ludzi, prawdopodobnie migrantów. Powiązań z Wyrzykowskim wyparła się Konfederacja.

Kim jest Paweł Wyrzykowski? 32-latek kandydował w wyborach parlamentarnych i samorządowych

Paweł Wyrzykowski ma 33 lata. Urodził się 24 maja 1991 roku. Mieszka we wsi Strzała w gminie Siedlce. Jest politologiem, studiował również historię i teologię. W 2015 roku startował w wyborach parlamentarnych z siedleckiego okręgu wyborczego. Był wówczas prezesem Okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego w Partii KORWiN. Do Sejmu nigdy się nie dostał.

Swoich sił w polityce próbował również w 2024 roku. Tym razem chciał zostać radnym powiatu siedleckiego. Ta sztuka również mu się nie udała. Głos oddało na niego 110 wyborców, a w jego sprawie... interweniowała policja.

"Komenda Miejska Policji w Siedlcach uznała Pawła Wyrzykowskiego za obwinionego w sprawie dopuszczenia się przez niego nieprawidłowości w czasie wyborów" – informował 2 maja Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Całe zajście ma być związane ze złamaniem ciszy wyborczej. Sprawą ma zająć się Sąd Rejonowy w Siedlcach.

Paweł Wyrzykowski twierdzi, że jest z Konfederacji. Partia zaprzecza

Na profilu Wyrzykowskiego nadal widnieje informacja, że jest on "liderem Konfederacji w o. siedlecko-ostrołęckim". Jednak temu faktowi zaprzecza Krzysztof Bosak.

"Parę osób pyta, więc odpowiadam: autor poniższego wpisu NIE JEST ani liderem Konfederacji gdziekolwiek (jego biogram wprowadza w błąd celowo) ani członkiem którejkolwiek partii współtworzącej Konfederację. Działał w przeszłości w partiach koliberalnych, ale został z nich usunięty. Od dawna jest skonfliktowany. Jego ostatnie starty wyborcze były w kontrze do nas. Jego wyniki pokazały brak poparcia. Czy wrzuca tego typu wpisy dla atencji czy po to by nam zaszkodzić nie wiem, ale proszę w żaden sposób nie kojarzyć tego z nami" – pisał Bosak.

Do tych słów jasno odniósł się Wyrzykowski. "Gdzieś czytałem, że "nie mam nic wspólnego z Konfederacją" albo od roku albo od maja (latają dwie wersje). W związku z tą informacją czuję dumę, że 9 czerwca jako oficjalny przedstawiciel... KONFEDERACJI będąc przewodniczącym komisji wyborczej, egzekwowałem należyte przestrzeganie prawa, sprzeciwiając się unijnej "fladze" w lokalu wyborczym" – oświadczył.

Wyrzykowski uderza w migrantów i LGBT. Pieniądze na jego działalność zbiera żona

Przeglądając profile Wyrzykowskiego w mediach społecznościowych bardzo szybko można znaleźć wpisy o charakterze nacjonalistycznym i homofobicznym. Pod koniec czerwca skomentował zakończenie pride month, który poświęcony jest osobom LGBT.

"Tzw. pride month (czyli miesiąc pierwszego z siedmiu grzechów głównych) kończymy z przytupem. Z litości już nie będę przytaczał. Nie o taką Konfederację od 2010r. walczyłem… Swoją drogą interesujące, że można czuć "dumę" z orientacji seksualnej, ale nie można już czuć dumy z bycia Polakiem, bo przecież nie mamy wpływu na kraj urodzenia. Czyli co, na orientację jednak mamy wpływ (lub ma na nią wpływ otoczenie i propaganda)?" – deklarował.

"Dlaczego ta baba jeszcze nie siedzi w pierdlu? Jaką mamy pewność, że nie wiezie mordercy polskiego żołnierza?" – pisał natomiast w odniesieniu do wpisu działaczki Beaty Siemaszko, która pomaga migrantom na granicy polsko-ukraińskiej.

Paweł Wyrzykowski dość często do swoich wpisów dołącza również link do Zrzutki. Prowadzi tam zbiórkę pieniędzy na dalszą działalność. Jego celem ma być m.in. "walka z przestępcami powiązanymi z OMZRiK. Bezpłatna pomoc osobom poszkodowanym, pomawiany – co robić, czego nie robić. Wzory pism, dokumenty, materiały dowodowe. Nagłaśnianie ważnych tematów, pomoc w rozwiązywaniu problemów". Tak przynajmniej czytamy na stronie Zrzutki. Ta jednak została zarejestrowana nie na Pawła Wyrzykowskiego, a na jego żonę Natalię Wyrzykowską.