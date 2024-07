Luca Guadagnino nie zwalnia tempa. Po dobrze przyjętym filmie "Challengers" z Zendayą wyreżyseruje dreszczowiec z gwiazdorską obsadą, którą poprowadzi m.in. Julia Roberts. Fabuła skupi się na profesorce uniwersytetu, którą nawiedza mroczna przeszłość.

O czym będzie kolejny film Luki Guadagnino - "After the Hunt"? Fot. kadr z filmu "Challengers"

Luca Guadagnino reżyseruje film z Julią Roberts. O czym będzie "After the Hunt"?

Luca Guadagnino, który wyreżyserował m.in. "Tamte dni, tamte noce" z Timothéem Chalametem ("Diuna") i remake "Suspirii" z Dakotą Johnson ("Madame Web"), szykuje się do rozpoczęcia zdjęć na planie "After the Hunt".

Thriller opowie o profesorce Almie Olsson i jej koledze z grona pedagogicznego, pod którego adresem padają poważne oskarżenia ze strony pilnej studentki. Na wieść o zarzutach kobietę zaczynają gryźć wyrzuty sumienia związane z jej przeszłością. Czy zdoła utrzymać swój sekret w tajemnicy?

W roli głównej włoski reżyser obsadził Julię Roberts, laureatkę Oscara za film "Erin Brockovich". Na ekranie zobaczymy również znaną z serialu "The Bear" Ayo Edebiri, byłego odtwórcę Spider-mana, czyli Andrew Garfielda, Chloë Sevigny ("American Psycho"), a także Michaela Stuhlbarga ("Lekomania").

Film, który powstanie dla wytwórni Amazon MGM Studios i będzie kręcony w Londynie, ma mieć premierę w 2025 roku.

"Challengers" z Zendayą już na VOD

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, po kanibalistycznym romansie zatytułowanym "Do ostatniej kości" z Timothéem Chalametem, Luca Guadagnino postanowił skupić się na losach trójki obiecujących tenisistów, którzy wspólnie odkrywają swoją seksualność.

W "Challengers" Tashi, w którą wciela się znana z serialu "Euforia" Zendaya, zostaje trenerką swojego męża Arta (w tej roli Mike Faist z musicalu "West Side Story" Stevena Spielberga). Na korcie mężczyzna ma zmierzyć się z byłym przyjacielem i dawną miłością żony – Patrickiem, którego kreację powierzono Joshowi O'Connorowi, odtwórcy młodego księcia Karola w "The Crown".

"Challengers", który na portalu Rotten Tomatoes zdobył 88 proc. pozytywnych recenzji (z 336 artykułów), jest już dostępny w usłudze VOD. Tytuł z Zendayą znajdziemy m.in. na portalach: Prime Video, iTunes, Rakuten i Premiery Canal.