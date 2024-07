Nadal nie masz pomysłu na urlop? Te pięć kierunków to hity wakacyjne Polaków

Sezon urlopowo-wakacyjny mamy w pełni, ale jeszcze nie wszyscy Polacy zdecydowali, gdzie chcą udać się na wypoczynek. W tym wypadku dobrą podpowiedź może stanowić zestawienie miejsc, które w tym roku podbiły serca Polaków.

Nie masz pomysłu na wakacje? Oto 5 top kierunków Polaków na urlop w 2024 r. Fot. PIERO CRUCIATTI/AFP/East News

Z nowych danych eSky przekazanych naTemat.pl wynika, że Włochy, Hiszpania i Malta to kraje, które są wyborem numer jeden dla 74 proc. Polaków, którzy między czerwcem a sierpniem odwiedzą jeden z pięciu najczęściej wybieranych wakacyjnych kierunków. Dlatego też z tej okazji startu sezonu turystycznego eksperci eSky.pl przygotowali ranking krajów, gdzie Polacy najchętniej spędzą swoje letnie urlopy.

Włochy i Hiszpania to topowe kierunki wakacyjne Polaków

Który kraj jest zatem w czołówce zestawienia? Tutaj nie powinno być zaskoczenia – są to Włochy. Poleci tam 35 proc. Polaków rezerwujących pakiet lot i hotel między czerwcem a sierpniem.

W tym kraju nasi rodacy wybierają odpoczynek m.in. w Rzymie, Rimini, Wenecji, Bari, Mediolanie czy Neapolu. Wielu Polaków spotkamy też na Sycylii, głównie w Katanii i Palermo. Eksperci wyliczyli, że mediana cen za pakiet wakacyjny wynosi tu 2,6 tys. zł od osoby za 6-dniowy odpoczynek w formule pakietowej.

We Włoszech są też bardzo konkretne miejsca, które szczególnie upodobali sobie Polacy. Jak wskazują eksperci eSky.pl, prym w kategorii cenowej wiodą Giardini Naxos na Sycylii, Lierna nad jeziorem Como, Montesilvano i Pescara nad Adriatykiem w regionie Abruzja oraz Wenecja.

Drugim krajem, który uwielbiają Polacy i zobaczymy ich tam niemal równie często, jak we Włoszech jest Hiszpania (odpowiada za 22 proc. tzw. rezerwacji pakietowych).

W tym przypadku ulubione regiony Polaków to Costa Brava (m.in. Barcelona, Lloret de Mar), Costa Blanca (m.in. Alicante), Costa del Sol (m.in. Malaga), a także Majorka (m.in. Palma, Manacor) i Teneryfa (m.in. Puerto de la Cruz). Hiszpania jest nieco droższa niż Włochy i tutaj mediana cen wynosi 4,2 tys. zł za 7 dni od osoby za lot i hotel.

Często jednak Polakom udaje się znaleźć dużo tańszy pakiet na urlop w Hiszpanii. "Przykładowo pakiet z przelotem i sześcioma dniami w hotelu w miejscowościach Cala d'Or (Majorka), Santa Eulària des Riu (Ibiza) i S'Illot (Majorka) Polacy rezerwowali kolejno za 1,3 tys. zł, 1,5 tys. zł czy 1,9 tys. zł w przeliczeniu na jedną osobę" – podali analitycy eSky.pl.

Malta coraz bardziej popularna wśród Polaków

Co ciekawe, na podium wśród hitów Polaków mamy jeszcze Maltę, którą latem odwiedzi co szósty podróżnik z naszego kraju (17 proc.). Polaków spotkamy w takich miejscach jak Qawra, Mellieha, Sliema, Pembroke i Gżira. Pakiet z przelotem i zakwaterowaniem kosztuje tu ok. 3,8 tys. zł dla jednej osoby za 7 dni, a najniższe ceny znajdziemy w miastach Gżira, Bugibba i Sliema. Średnio za sześć nocy Polacy płacili kolejno 2,1 tys. zł, 2,4 tys. zł oraz 2,7 tys. zł. Dlaczego Matla to świetny wybór na urlop pisała ostatnio szerzej na naszych łamach Klaudia Zawistowska.

Poza podium znalazła się Grecja, gdzie wakacje w formule lot plus hotel zaplanowało w tym roku 16 proc. Polaków. Nasi rodacy uwielbiają w Grecji Korfu i Rodos, a na Krecie takie miasta jak Hersonissos, Chania i Platanias. W lądowej części Grecji Polacy jadą do Aten i Salonik.

Grecja i Cypr zamykają zestawienie top kierunków wakacyjnych Polaków

Jakie opcje warto sprawdzić dokładnie w Grecji? eSky.pl wyliczyło, że najkorzystniejsza dla Polaków jest Kasandra w Chalkidikach, Panormo na Krecie oraz Faliraki na Rodos. Mediana cen za 7-dniowy pakiet w Grecji to około 4,2 tys. zł za osobę.

Ostatnim topowym kierunkiem, który wybierają Polacy, jest Cypr. 10 proc. naszych rodaków jedzie tam w tym roku na urlop.

Polaków spotkamy na Cyprze w takich miastach jak Pafos, Larnaka, Peja, Protaras i Chlorakas. Mediana pakietu lot plus hotel to 4,3 tys. zł za 8 dni dla jednej osoby. Jest to najdroższy kierunek typu hotel i lot, który wbierają Polacy.

Najniższy średni wydatek polscy podróżnicy ponieśli w przypadku rezerwacji wakacji w formule pakietowej do Larnaki i Oroklini na 6 nocy, a także Protaras na 7 dób. Mówimy tutaj o odpowiednio 2,2 tys. zł, 3,1 tys. zł oraz 3,7 tys. zł w przeliczeniu na jedną osobę.