To on oddał strzały do Donalda Trumpa. Zamachowiec miał tajemniczą paczkę

Alan Wysocki

Zamach na Donalda Trumpa wstrząsnął opinią publiczną. Okazuje się, że zamachowiec to Thomas Matthew Crooks, około 20-letni mieszkaniec Pensylwanii. Co więcej, mężczyzna miał przy sobie tajemniczą paczkę. Służby wysłały na miejsce saperów, by ci dokładnie przebadali miejsce zdarzenia.