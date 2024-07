Poprzedniego odcinka "Rodu smoka" nie da się przebić. Nowy zapowiada jednak coś, na co czekałam

Po czwartym odcinku "Rodu smoka", który był przepełniony wartką akcją, pora na zwolnienie tempa. Niektórzy powiedzą, że połowa drugiego sezonu prequela "Gry o tron" wieje nudą. I choć nie będę spierać się z tymi argumentami, podkreślę jedynie, że piąta część buduje fundamenty pod jeden z ciekawszych wątków w kronice "Ogień i krew". Chodzi oczywiście o smocze nasienie.

Recenzja 5. odcinka "Rodu smoka" pod tytułem "Regent". Fot. kadr z serialu "Ród smoka"

Tekst zawiera niewielkie spoilery dot. piątego odcinka serialu "Ród smoka"

Czwarty odcinek "Rodu smoka" zatytułowany "Smok czerwony i złoty" kończy się brutalną bitwą o Gawronie Gniazdo, w tym poświęceniem Rhaenys i jej smoczycy Meleys, a także porażką króla Aegona II, który w trakcie walki zostaje dość konkretnie "usmażony" przez dosiadającego Vhagar brata Aemonda.

W piątym odcinku o wymownym tytule "Regent" poznajemy skutki walki w regionie zwanym Krainami korony. Fabuła nieco zwalnia tempo, niestety na niekorzyść scenariusza – tak jakby aktorzy pojęli, że wyżyny aktorstwa mają już za sobą, a teraz pora jechać na oparach. Winę ponosi za to leniwa narracja, która w dialogach aż bije po oczach nadmierną ekspozycją i – w skrócie – nie daje większego pola do popisu swoim gwiazdom.

Nowy odcinek "Rodu smoka" przedstawia widzom "smocze nasienia"

W "Regencie" scenarzyści zapowiadają jednak jeden z najciekawszych wątków w "Ogniu i krwi" pióra George'a R.R. Martina. Tej konkretnej rzeczy nie wprowadzają ot tak, bez uprzedniego zbudowania napięcia. Całkiem sprawnie przedstawiają nam postaci, które odegrają ważną rolę w finale drugiego sezonu.

Chodzi oczywiście o wątek bękartów valyriańskiego pochodzenia, zrodzonych w większości ze zwyczaju pierwszej nocy, który przyznawał władcom Siedmiu Królestw prawo do odbycia nocy poślubnej z jakąkolwiek panną młodą. Targaryenowie traktowani byli przez mieszkańców okolic Smoczej Skały za bogów, dlatego też "przywilej pana" traktowano tam jako pewnego rodzaju błogosławieństwo.

Rhaenyra (Emma D'Arcy z Poszukiwaczy prawdy"), wiedząc, że nie może polegać na sprzeciwiającym się jej wujku i mężu Daemonie (Matt Smith z "Doktora Who"), rozważa pomysł swojego syna Jacaerysa Velaryona (Harry Collett), by znaleźć tzw. smocze nasienia i spróbować stworzyć z nich smoczych jeźdźców. Tak, by mieć przewagę nad stronnictwem zielonych i niepokonaną Vhagar.

Dotąd – przelotnie – widzieliśmy na ekranie takie "smocze nasienia" jak Addam z Hull (bękart z Driftmarku), Ulf Biały (bękart księcia Baelon Targaryena) i białowłosy Hugh Młot. Ich występ może wydać się widzom niezapoznanym z prozą Martina za niezbyt istotny, bądź służący jako "zapychacz". Nic bardziej mylnego. To dobrze, że twórcy podchodzą do ich wątku naokoło. Wiemy, że są to postaci z własnym doświadczeniem życiowym, a nie nic nieznaczące pionki w Tańcu Smoków.

Czy "Ród smoka" powtórzy błędy ostatnich sezonów "Gry o tron"?

Na razie nie wiemy, w którym momencie zakończy się druga odsłona serialu, jednak z zapowiedzi jednego z aktorów, Toma Glynn-Carneya, który wcielił się w króla Aegona II, twórcy "Rodu smoka" nie pójdą w ślady twórców "Gry o tron".

– Bardzo wątpię, czy zrobią to samo, co zrobili z "Grą o tron" ​​i będą kontynuować historię po wydarzeniach ukazanych w książce – stwierdził w wywiadzie z amerykańskim magazynem "Esquire". – Oryginał stanowi podstawę naszej narracji, ale pewne elementy ulegają zmianom – dodał.

Warto wspomnieć, że George R.R. Martin jest w stałym kontakcie z showrunnerem "Rodu Smoka", Ryanem Condalem. W wywiadzie z portalem Deadline twórca adaptacji "Ognia i krwi" wyjaśnił, że choć Martin nie uczestniczy w procesie pisania scenariuszy do odcinków, stara się być ze wszystkim na bieżąco.

