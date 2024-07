Zaskakująca obietnica doradcy Trumpa. Tak po wyborach w USA chcą pomóc PiS-owi

Mateusz Przyborowski

P olitycy Zjednoczonej Prawicy mocno popierają kandydaturę Donalda Trumpa w wyborach na prezydenta USA. O tym w Polsce wie chyba każdy, ale dostrzegają to także za oceanem. I wydaje się, że zostało już to docenione. – Kiedy Donald Trump wygra, jestem pewien, że odbędą (z Andrzejem Dudą) kilka poważnych rozmów na temat tego, jak utrzymać Polskę we właściwych rękach – stwierdził Corey Lewandowski, były szef sztabu wyborczego i doradca byłego amerykańskiego prezydenta.