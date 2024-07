P rokuratura wydała specjalne oświadczenie ws. ciała mężczyzny znalezionego w Dąbrowie Zielonej. Służby cały czas nie podają, czy zmarły to Jacek Jaworek. Wiadomo jednak, co udało się ustalić śledczym i jakie działania podjęto w związku z odkryciem zwłok nieopodal miejsca, w którym doszło do potrójnego morderstwa.





Nowe fakty ws. Jacka Jaworka. Prokuratura wydała specjalne oświadczenie

Alan Wysocki

Prokuratura wydała specjalne oświadczenie ws. ciała mężczyzny znalezionego w Dąbrowie Zielonej. Służby cały czas nie podają, czy zmarły to Jacek Jaworek. Wiadomo jednak, co udało się ustalić śledczym i jakie działania podjęto w związku z odkryciem zwłok nieopodal miejsca, w którym doszło do potrójnego morderstwa.