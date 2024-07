J acek Jaworek przez 3 lata ukrywał się przed policją pod jej nosem? Jego ciało odkryto kilkanaście godzin po popełnieniu samobójstwa. I to zaledwie kilka kilometrów od miejsca, gdzie 3 lata temu doszło do potrójnego morderstwa. Służby zabezpieczyły w tej sprawie nagranie monitoringu. To najnowsze nieoficjalne doniesienia mediów, jakie pojawiły się po ujawnieniu zwłok w Dąbrowie Zielonej.





Nowe, szokujące doniesienia ws. Jaworka. To może być kompromitujące dla służb

Alan Wysocki

Jacek Jaworek przez 3 lata ukrywał się przed policją pod jej nosem? Jego ciało odkryto kilkanaście godzin po popełnieniu samobójstwa. I to zaledwie kilka kilometrów od miejsca, gdzie 3 lata temu doszło do potrójnego morderstwa. Służby zabezpieczyły w tej sprawie nagranie monitoringu. To najnowsze nieoficjalne doniesienia mediów, jakie pojawiły się po ujawnieniu zwłok w Dąbrowie Zielonej.