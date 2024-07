Wraz z nadejściem cieplejszych dni nad Bałtykiem pojawiają się tłumy wczasowiczów, którzy szukają ochłody w morzu. Niestety ich plany często krzyżują sinice. To pewna niedogodność, ale można pocieszać się faktem, że w Hiszpanii i Francji jest jeszcze gorzej. O wiele gorzej.

Wakacje w Hiszpanii i Francji mogą zepsuć toksyczne algi Fot. Stevens Tomas/ABACA/Abaca/East News

Sinice mogą prowadzić do wielu problemów skórnych, czy żołądkowych. Właśnie dlatego podczas ich zakwitu konieczne jest wprowadzenie zakazu kąpieli. Jednak turystom nadal pozostaje wtedy możliwość opalania się czy spacerowania po plaży. We Francji i Hiszpanii w wodzie coraz częściej pojawiają się algi tak niebezpieczne, że uniemożliwiają zbliżenie się do morza.

Toksyczne algi mogą storpedować wymarzone wakacje we Francji i Hiszpanii

Podczas weekendu konieczne było zamknięcie plaży w Biarritz, miejscowości położonej nad Zatoką Baskijską na południu Francji, tuż obok granicy z Hiszpanią. Wszystko z powodu pływaków, którzy zaalarmowali okoliczne służby. Po pływaniu mieli oni problemy z oddychaniem, informowali też, że woda miała metaliczny posmak.

Po zbadaniu wody okazało się, że znajdują się w niej algi ostreopsis. Te pojawiają się tam od 2021 roku i potrafią być realnym zagrożeniem dla turystów i mieszkańców. Dotychczas odnotowano minimum 900 przypadków wywołanych przez nie zatruć.

W Oceanie Atlantyckim algi te są pewnego rodzaju nowością, jednak w Morzu Śródziemnym dają o sobie znać od lat 70. XX wieku. Żaby ten gatunek mógł się rozwijać, potrzebuje wody, której temperatura przekracza 20 st. C. Jak alarmują naukowcy, w najbliższych latach stałe ocieplenie klimatu będzie im sprzyjało.

Trujące algi niszczą wakacje. Objawy zatrucia są bardzo poważne

Podstawowym objawem wystąpienia ostreopsis w wodzie są problemy z oddychaniem. Napady duszności mają nie tylko osoby, które przebywają w wodzie, ale również te, które spacerują po plaży lub się opalają.

Winne są temu drobinki wody znajdujące się w powietrzu. Te są niesione znad morza przez wiatr i w ten sposób atakują nasze drogi oddechowe. "Osobom starszym lub cierpiącym na astmę zaleca się, aby nie narażały się na ryzyko" – informuje doktor Guillaume Barucq na łamach france3-regions.francetvinfo.fr.

Zarówno Hiszpanie, jak i Francuzi, którzy zamieszkują Kraj Basków, prowadzą wspólne badania nad tym rodzajem alg. Program badawczy ma potrwać do 2027 roku, a jego celem jest lepsze zrozumienie zachowania ostreopsis, a także dokładne przebadanie ich toksyczności. Na razie wiadomo, że ten rodzaj alg lubi "przyczepiać się" do większych glonów, czemu sprzyja środowisko Kraju Basków.

Sinice w Bałtyku mają się dobrze

W poniedziałek 22 lipca sinice dały o sobie znać w Gdyni. Z powodu ich zakwitu zakaz pływania obowiązywał na plażach: Gdynia Orłowo, Gdynia Radło, Gdynia Śródmieście. Tak wynika z danych dostępnych w Serwisie Kąpieliskowym, którego prowadzeniem zajmuje się Główny Inspektorat Sanitarny.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że były to jedyne plaże zamknięte nad Bałtykiem. Dlatego turyści mogli udać się m.in. na kąpieliska w pobliskim Sopocie, czy Gdańsku.

