Co dzieje się na urlopie, zostaje na urlopie. A przynajmniej w tych 6 filmach i serialach

Lato kojarzy się z wakacjami, urlopami, wyjazdami, kurortami. Jasne, można odpoczywać także w domu, w mieście, ale... vibe nie jest już ten sam. Wybraliśmy 6 filmów i seriali, w których takie letnie wywczasy przybrały dość nieoczekiwany obrót. Po tych wakacjach życie bohaterów nie będzie już takie samo.

Co dzieje się na wakacjach, zostaje na wakacjach Fot. Kadr z "Białego Lotosu"

Filmy i seriale o wakacyjnych wyjazdach

Takich tytułów o letnich urlopach można znaleźć więcej, my wybraliśmy sześć. Co się podczas nich wydarzyło? Wszystko. Od miłości... aż do śmierci.

Biały Lotos (2021-)

Co stało się na wakacjach? Drama, skandale, romanse, śmierć

"Biały Lotos" to obecnie jeden z największych hitów HBO, który od 2021 roku ugruntował swoją pozycję popkulturowego fenomenu. Ten satyryczny komediodramat o zamożnych, dysfunkcyjnych ludziach odpoczywających w sieci luksusowych resortów White Lotus doczekał się już dwóch sezonów. Jest antologią, dlatego każdy miał (w większości) innych bohaterów i dział się w innym miejscu: pierwszy na Maui na Hawajach, drugi na Sycylii.

Nieważne czy Hawaje, czy Włochy, każdy, kto odwiedził hotel Biały Lotos, długo tego nie zapomni (pod warunkiem, że w ogóle z niego wróci...). W tych kurortach w bajkowej scenerii ludzie zrzucają maski i poddają się namiętnościom, a ich problemy uderzają w nich z podwójną siłą, bo niestety nie da się ich zostawić w domu. Nie pomogą nawet pieniądze.

Dirty Dancing (1987)

Co stało się na wakacjach? Miłość, pasja i emancypacja

"Dirty Dancing" to wakacyjny przebój (i kultowy film z lat 80.), który opowiada nie tylko o pierwszej miłości do osoby, ale i do tańca oraz samego siebie. Nastoletnia Baby (Jennifer Grey) wypoczywa z rodzicami na turystycznym turnusie nad jeziorem i... nudzi się jak mops. Zwłaszcza że ani rodzice, ani siostra nie traktują jej poważnie, a ją samo mało co interesuje.

Dziewczyna poznaje jednak starszego od niej instruktora tańca Johnny'ego (Patrick Swayze) i postanawia zastąpić jego partnerkę w tanecznym konkursie. Zmysłowy taniec prowadzi do równie zmysłowego uczucia, co otwiera Baby na zupełnie nowe doświadczenia. Po tych wakacjach bohaterka nie będzie już taka sama: stanie się kobietą.

Tamte dni, tamte noce (2017)

Co stało się na wakacjach? Odkrycie swojej seksualności i wielka miłość

"Tamte dni, tamte noce" to kameralny film Luki Guadagnino ("Challengers"), który był nominowany do czterech Oscarów, zdobył statuetkę za scenariusz i zrobił gwiazdę z Timothée Chalameta.

1983 rok, północne Włochy. 17-letni Elio spędza wakacje w letnim domu swoich rodziców. Gra na pianinie, czyta i flirtuje ze swoją przyjaciółką. Monotonny rytm jego wakacji zupełnie zaburza przyjazd z USA studenta Olivera (Armie Hammer), który ma pisać swój doktorat pod okiem profesora, ojca Elia. Malowniczy włoski krajobraz, słoneczne niebo, antyczne rzeźby i zapach brzoskwiń staną się tłem letniej miłości, która zmieni życie obydwu mężczyzn.

Aftersun (2022)

Co stało się na wakacjach? Życiowa tragedia

"Aftersun" to film, który nostalgicznie przypomina o wakacjach z rodziną w nadmorskich kurortach za granicą w latach 90. Są animatorzy, darmowe drinki, pluskanie się w basenie i jednodniowe wycieczki z pilotem. Jednak ten znakomity film Charlotte Wells o wspólnych wakacjach w Turcji 31-letniego ojca (nominowany do Oscara Paul Mescal) i 11-letniej córki (Frankie Corio) kryje w sobie ogromny smutek. Te wakacje zmienią życie małej Sophie, która dopiero jako dorosła kobieta zacznie składać elementy letniego wyjazdu w całość. Po latach zrozumie cichy dramat, jaki przeżywał jej tata, którego w tamte wakacje widziała po raz ostatni. "Aftersun" nie jest typowym lekkim wakacyjnym filmem, ale to przejmujący filmowy majstersztyk, który naprawdę warto zobaczyć.

Nie wierzcie bliźniaczkom (1998)

Co stało się na wakacjach? Wyjawienie rodzinnej tajemnicy i odkrycie... siostry

Na "Nie wierzcie bliźniaczkom", czyli "The Parent Trap" (z Lindsey Lohan w podwójnej roli) wychowało się całe pokolenie dzieciaków. Familijny hit Nancy Meyers, remake filmu z 1961 roku, jest uroczy, nostalgiczny i sprawia, że ma się ochotę wrócić do dzieciństwa i wyjechać na wakacyjny obóz z prawdziwego zdarzenia.

Dla Annie i Hallie te wakacje będą najważniejsze w ich życiu. Dziewczynki, jedna ułożona Brytyjka, druga bezstroska Amerykanka, spotkają się na koloniach i odkryją, że... są identyczne. To doprowadza je do odkrycia rodzinnej tajemnicy: są siostrami bliźniaczkami, które rodzice rozdzielili po rozwodzie. Annie mieszka z matką w Londynie, Hallie z ojcem w Kalifornii, więc postanawiają zamienić się miejscami. Od tej pory nic nie będzie już takie samo.

Tego lata stałam się piękna (2022-)

Co stało się na wakacjach? Pierwsza miłość, czuciowy trójkąt, zdrady, kłótnie, dramy

"Tego lata stałam się piękna" to serialowy hit Amazona dla młodzieży, który jest oparty na młodzieżowej serii "Lato" autorstwa Jenny Han ("Do wszystkich chłopców, których kochałam"). Główną bohaterką jest Belly, która każde wakacje spędza z mamą i bratem w nadmorskim domu przyjaciółki jej matki, Susannah. Kiedy tym razem wyjedzie na półwysep Cade Cod, będzie jednak zupełnie inaczej: przez ostatni rok Belly zamieniła się bowiem z dziewczynki w nastolatkę.

Co więcej, odkąd skończyła 10 lat podkochuje się w starszym od siebie synu Susannah, tajemniczym Conradzie. Ten zdaje się jednak nie odwzajemniać jej uczuć, co skutkuje tym, że dziewczyna zwraca się ku brata swojej pierwszej miłości, Jeremiah. A to zaowocuje sporą ilością nastoletnich dram, które w "Tego lata stałam się piękna" pokazane są naprawdę fantastycznie. To lato... będzie intensywne.