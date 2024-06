Wakacje wakacjami, ale letnie wieczory zawsze miło się spędza na oglądaniu dobrych filmów. Takich, które oddają tę porę roku i klimat wczasów czy to nad jeziorem, czy na plaży. Oto 8 tytułów, które umilają mi gorące miesiące i Wam też je umilą.

1. Mamma Mia

"Mamma Mia", w którym usłyszymy największe hity szwedzkiego zespołu ABBA, trafił do kin pod koniec czerwca 2008 roku i od tamtej pory uchodzi – zarówno wśród fanów gatunku, jak i zwykłych widzów – za jeden z najlepszych musicali.

Fabuła rozgrywa się w słonecznej Grecji. Kadry ukazujące lazurową i lśniącą niczym diamenty wodę, a także pozostałości po antycznych czasach kontrastują z opowiadaną historią. Meryl Streep wciela się w Donnę, która wyprawia ślub swojej córki granej przed Amandę Seyfried ("Wredne dziewczyny"). Sophie zaprasza na uroczystość trzech mężczyzn. Jednego podejrzewa o bycie jej ojcem.

Film "Mamma Mia" jest kampowy i ma specyficzne poczucie humoru, które "w rękach" nieumiejącego śpiewać Pierca Brosnana ("GoldenEye"), Colina Firtha ("Jak zostać królem"), Julie Walters ("Harry Potter"), Christine Baranski ("Pozłacany wiek") oraz Stellana Skarsgårda ("Diuna") zamienia się w brylant.

2. Mała miss

Siedmioletnia Olive, która ma lekką niedowagę, od zawsze marzyła o tym, aby zostać dziecięcą miss piękności. Gdy niespodziewanie dziewczynka dostaje zielone światło, aby wziąć udział w prestiżowych zawodach, cała rodzina staje na głowie i wyrusza vanem do Kalifornii.

W podróży Olive towarzyszą: dziadek narkoman, wujek gej, który jest specem od twórczości Marcela Prousta, starszy brat, który złożył śluby milczenia oraz niezadowoleni z życia rodzice.

"Mała miss" (2006), czyli film drogi w reżyserii pary Valerie Faris i Jonathna Daytona ("Wojna płci"), porusza trudne tematy i tworzy realistyczne konflikty między bohaterami, aczkolwiek kończy się w dobrym tonie.

Całość nakręcono z dystansem, a obsada, w której wymieniono m.in. Abigail Breslin ("Znaki"), Paula Dano ("Batman"), Alana Arkina ("Operacja Argo"), Toni Collette ("Dziedzictwo. Hereditary"), Grega Kinneara ("Lepiej być nie może") i Steve'a Carella ("The Office"), sprawdza się świetnie zarówno w komedii, jak i dramacie.

3. Stań przy mnie

"Stań przy mnie" (1986), w którym możemy usłyszeć słynną piosenkę "Stand by me" w wykonaniu Bena E. Kinga, skupia się na motywie chłopięcej przyjaźni. Fabuła powstała na kanwie opowiadania Stephena Kinga pod tytułem "Ciało". Gordon wspomina nastoletnie lata, gdy razem z przyjaciółmi - Chrisem, Vernem i Teddym - wybrał się w podróż po Oregonie, by odnaleźć zwłoki, o których opowiadali mu starsi koledzy.

Film Roba Reinera ("Narzeczona dla księcia") to oda do młodości, która ukazuje, jak więzi zbudowane w dzieciństwie rozpadają się wraz z wejściem w dorosłość. Wszystko w upalnej otoczce.

W filmie wystąpili River Phoenix ("Moje własne Idaho"), Wil Wheaton ("Star Trek: Następne pokolenie"), Corey Feldman ("Goonies"), Jerry O'Connell ("Kangur Jack") i Richard Dreyfuss ("Szczęki")

4. Czas na miłość

"Czas na miłość" (2013) nie jest zwykłą opowieścią o dwójce zakochanych w sobie ludzi. Tim odkrywa, że każdy mężczyzna w jego rodzinie posiada moc cofania czasu. Gdy spotyka na drodze miłość swojego życia, chłopak nie powstrzymuje się od użycia nadprzyrodzonych zdolności.

Gdy słyszymy nazwisko Richard Curtis, od razu myślimy "Notting Hill", "To właśnie miłość" i "Cztery wesela i pogrzeb". Komedia z Domhnallem Gleesonem ("Ex Machina"), Rachel McAdams ("Pamiętnik") i Billem Nighym ("Życie") trzyma poziom poprzednich (kultowych) filmów reżysera. Brytyjski humor nadal tu jest, happy end zresztą też.

5. Rzymskie wakacje

"Rzymskie wakacje" - jak sam tytuł wskazuje - musiały znaleźć się na tej liście. Komedia romantyczna Williama Wylera z 1953 roku zabiera nas do czarno-białego Rzymu. Księżniczka Anna wymyka się lokajom oraz guwenantkom i na własnych zasadach postanawia zwiedzić stolicę Włoch. Po drodze poznaje amerykańskiego reportera Joego, który ukrywa przed nią swój prawdziwy zawód.

Duet Audrey Heburn ("Śniadanie u Tiffany'ego") i Gregory Peck ("Zabić drozda") przeszedł do historii kina jako legendarny. Pomimo tylu lat film nadal cieszy się popularnością, bawiąc i wzruszając widzów z całego świata.

6. Kochankowie z Księżyca

"Kochankowie z Księżyca. Moorise Kingdom" (2012) wyglądają jak wakacyjna pocztówka. Pastelowe kolory, ubrania w stylu vintage, symetryczne kadry i muzyka rodem ze starych telewizyjnych bajek - Wes Anderson w magiczny i marzycielski sposób kreśli opowieść o końcu dzieciństwa. O akceptacji, kompromisach i niuansach dorosłości.

Poważne tematy kanadyjski laureat Oscara (za "Zdumiewającą historię Henry'ego Sugara") ubiera w charakterystyczne dla siebie szaty. Bohaterowie, choć są pewnymi archetypami osobowości, zawsze tworzą wokół siebie humorystyczną aurę, a widz musi sam zdecydować, czy bierze ich na poważnie czy nie.

W "Kochankach z Księżyca" widzimy m.in. Jareda Gilmana ("Lawirantka"), Karę Howard ("Paterson"), Edwarda Nortona ("Podziemny krąg"), Bruce'a Willisa ("Szklana pułapka"), Frances McDormand ("Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri") i Tildę Swinton ("Opowieści z Narnii").

7. Sztuczki

Zapach skoszonej trawy, małomiasteczkowy klimat i liczenie bocianów napotkanych po drodze. "Sztuczki" (2007) w wybitny sposób oddają wakacyjny klimat, ukazując z perspektywy małego Stefka życie w niewielkiej mieścinie gdzieś pod Wrocławiem.

Główny bohater i starsza od niego siostra Elka są wychowywani przez matkę. Chłopiec całymi dniami biega po torach kolejowych, bawi się miniaturowymi żołnierzykami z napoleońskiej armii i uczy się, jak "kontrolować" gołębie. Któregoś razu spotyka na peronie mężczyznę, który może być jego ojcem.

Za "Sztuczki" Andrzej Jakimowski zdobył dwie nagrody Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji (Biennale Cinema 2007), trzy Orły i trzy Złote Lwy. W dramacie obyczajowym każda z postaci ma swoją rolę do odegrania. Przez krótką chwilę na ekranie widzimy nawet Joannę Liszowską, która dla dorastającego Stefka staje się niemalże boginią.

W filmie zagrali m.in. Damian Ul, Ewelina Walendziak, Tomasz Sapryk ("Autsajder"), Iwona Fornalczyk ("Gorzko!"), Lech Dyblik ("Kiler") i Marzena Kipiel-Sztuka ("Świat według Kiepskich").

8. Najlepsze lata

"Najlepsze lata" (2018) to amerykański dramat komediowy o dorastaniu, który zabiera widzów do Los Angeles połowy lat 90. 13-letni Stevie dołącza do grupy starszych deskorolkarzy i wraz z nimi odkrywa świat narkotyków, miłości oraz przemocy.

Nie brzmi jakoś bardzo wakacyjnie, prawda? Ale uwierzcie mi, nostalgia i duszne ulice Kalifornii zmienią Wasze zdanie. "Najlepsze lata" są debiutem reżyserskim hollywoodzkiego aktora Jonah Hilla, który wystąpił m.in. w "Wilku z Wall Street".

Film z Sunnym Siljicem (Zabicie świętego jelenia"), Alexą Demie ("Euforia") i Katherine Waterson "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" są niczym chłopięca wersja "Lady Bird" w reżyserii Grety Gerwig ("Barbie").

