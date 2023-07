W wakacje chcemy odpocząć i niekoniecznie wysilać się intelektualnie. Stawiamy na relaks, a jeśli relaks to książka. Ale jaka? Lekka i wciągająca, która... nie jest paździerzem. Błędnie utarło się, że wszystkie książki na plażę, czyli "beach reads" – głównie romanse i obyczajówki – są głupawe i marnej jakości literackiej. Wystarczy tylko poszukać. Oto siedem dobrych powieści na wakacje (nie tylko) nad morzem.

Co czytać na plaży? Fot. Unsplash / S O C I A L . C U T

Książki na plażę. Siedem lekkich i dobrych powieści na wakacje

Czym jest beach read? Amerykański dziennik "The Michigan Daily" tłumaczy to popularne określenie jako "książkę, którą możesz zabrać na wakacje i która jest wystarczająco dobra, aby cię wciągnąć, ale nie tak poważna, by zepsuć ci wakacje". Wiele osób określa letnie lektury, zwykle obyczajówki lub romanse jako guilty pleasure, wstydliwe przyjemności albo wprost je krytykuje jako bezwartościowe czytadła.

Jednak książki na wakacje wcale nie muszą być literacko mierne. To nie muszą być paździerzowe erotyki czy bliźniaczo podobne do siebie historie kobiet, które zmieniają swoje życie, przeprowadzają się na wieś i poznają przystojnego wdowca.

Na naszej liście dobrych książek na plażę każdy znajdzie coś dla siebie, a okładek tych wakacyjnych powieści wcale nie będziesz musiał zasłaniać ze wstydu. Są wciągające i przeczytasz je błyskawicznie, ale krindżu w nich nie uświadczysz. Książka naprawdę może być lekka, łatwa, przyjemna i jednocześnie dobra.

1. Siedmiu mężów Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid

"Siedmiu mężów Evelyn Hugo" to bestsellerowa powieść Taylor Jenkins Reid ("Daisy Jones and The Six"), która aż przez 120 tygodni utrzymywała się na liście "New York Timesa" i była hitem TikToka. Książka o fikcyjnej gwieździe Hollywood Evelyn Hugo, która "byłaby najlepszą przyjaciółką albo... największą konkurentką" Marilyn Monroe i Audrey Hepburn, zdobyła popularność na całym świecie i ma rzeszę oddanych fanek i fanów, którzy nie mogą doczekać się ekranizacji – dla Netfliksa nakręci ją Leslye Headland, reżyserka "Russian Doll".

O czym jest "Siedmiu mężów Evelyn Hugo"? Opis wydawnictwa (Czwarta Strona): To spotkanie zmieni życie Monique. Młoda dziennikarka dostaje propozycję przeprowadzenia wywiadu z Evelyn Hugo – aktorką, która ma za sobą imponującą karierę w Hollywood. Warunek jest jeden: ta rozmowa nie może zostać opublikowana przed śmiercią artystki.

Evelyn opowiada o tym, jak wyrwała się z biedy i trafiła do wymarzonego świata kina. Sława, pieniądze, skandale i blask reflektorów… W Hollywood nikt nie jest bez grzechu. Dlaczego Evelyn ma za sobą aż siedem małżeństw? Kogo kochała naprawdę? Jej życie kryje tajemnice, które nigdy nie powinny trafić na pierwsze strony gazet.

2. Red, White & Royal Blue, Casey McQuiston

"Red, White & Royal Blue" Casey McQuiston to uroczy bestseller "New York Timesa" i nie tylko. To miks komedii romantycznej i romansu, który opowiada o nieoczekiwanej miłości syna prezydentki USA i księcia Walii, którzy początkowo skakali sobie do gardeł. Dla fanów historii "od wrogów do kochanków" oraz powieści LGBT jak znalazł. "Red, White & Royal Blue" było takim hitem, że już 11 sierpnia obejrzymy na Amazon Prime Video filmową ekranizację z Taylorem Zakharem Perezem, Nicholasem Galitzine, Umą Thurman i Stephenem Fry.

O czym jest "Red, White & Royal Blue"? Opis wydawnictwa (Prószyński i S-ka): Alex Claremont-Diaz jest tą osobą, która jako jedyna w całych Stanach Zjednoczonych ma status równy księciu. Wraz ze swoją nieustraszoną siostrą June i genialną Norą, wnuczką wiceprezydenta USA, tworzą Trio z Białego Domu, jeden z kluczowych elementów strategii polityczno-marketingowej obecnej głowy państwa, Ellen Claremont (znanej też jako "mama").

Na ogół Alex z obowiązkami radzi sobie brawurowo – na ogół, bo gdy kłótnia z jego wrogiem numer jeden, księciem Henrym z Wielkiej Brytanii, kończy się wylądowaniem w torcie na królewskim weselu, młody mężczyzna staje się celem tabloidów z całego globu. Dobre relacje między oddzielonymi Atlantykiem państwami wiszą na włosku. Zespoły PR obu krajów wpadają na pomysł, jak zaradzić szkodom: trzeba udowodnić światu, że Alexa i Henry'ego łączy nie nienawiść, ale wielka przyjaźń.

Tylko że to, co na początku miało być fałszywą relacją dla mediów, szybko staje się czymś więcej. Tymczasem w Stanach Ellen Claremont zaczyna walkę o reelekcję, a romans między jej synem a brytyjskim księciem może okazać się tym, co zniszczy całą jej kampanię. Czy Alex i Henry znajdą w sobie odwagę i siłę, by powiedzieć głośno, co do siebie czują? I jeśli to zrobią, to czy poradzą sobie z konsekwencjami tej decyzji?

3. Współlokatorzy, Beth O'Leary

"Współlokatorzy" to kolejne beach read, które wciągnie cię bez reszty i to bez poczucia żenady. Ta opowieść o dwojgu młodych Brytyjczykach, którzy dzielą mieszkanie, ale nigdy się nie spotkali, jest urocza, optymistyczna i romantyczna, ale nie kiczowata i pretensjonalna. Książka Beth O'Leary była takim hitem, że doczekała się serialu Paramount+. Zresztą pozostałe jej powieści, "Zamiana", "W drogę!" i "Poszukiwany ukochany" – mimo że gorzej oceniane od "Współlokatorów" – również są dobrym wyborem na wakacje.

O czym są "Współlokatorzy"? Opis wydawnictwa (Albatros): Tiffy i Leon dzielą mieszkanie. Tiffy i Leon dzielą jedno łóżko. Tiffy i Leon nigdy się nie spotkali…

Tiffy Moore pilnie potrzebuje taniego lokum. Leon Twomey bierze nocne zmiany, bo rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy. Choć ich przyjaciele sądzą, że to szaleństwo, oni znajdują idealne rozwiązanie: w ciągu dnia Leon będzie w ciasnej kawalerce odsypiał noce zmiany, dzięki czemu Tiffy będzie miała to samo mieszkanie wyłącznie dla siebie przez resztę doby.

Ona właśnie zerwała ze swoim zazdrosnym chłopakiem i ledwo wiąże koniec z końcem, pracując w niszowym wydawnictwie, on bardziej dba o innych niż o siebie – nocami zajmuje się pensjonariuszami domu opieki, a każdy grosz odkłada na prawników, którzy wyciągną jego niesłusznie skazanego brata z więzienia. Na przekór wszystkim i wszystkiemu, dwoje niezwykłych współlokatorów odkrywa, że jeśli wyrzuci się wszystkie zasady przez okno, można stworzyć całkiem przyjemne i ciepłe domowe ognisko

4. Malibu płonie, Taylor Jenkins Reid

To kolejna powieść Taylor Jenkins Reid, autorki "Daisy Jones and The Six" oraz "Siedmiu mężów Evelyn Hugo" na tej liście, ale nie mogło jej tutaj zabraknąć. "Malibu płonie", bestseller "New York Timesa" ma nieco inny klimat niż typowe książki na lato, ale to doskonała propozycja dla tych, którzy od romansu wolą świetnie napisane powieści obyczajowe z zawiłymi relacjami międzyludzkimi w tle. Pozycja obowiązkowa! Zwłaszcza że serwis Hulu pracuje nad serialem.

O czym jest "Malibu płonie"? Opis wydawnictwa (Czwarta Strona): Malibu. Sierpień 1983 roku. Nadszedł dzień corocznej, wyczekiwanej imprezy Niny Rivy. Każdy chce być w pobliżu słynnego rodzeństwa: utalentowanej surferki i supermodelki Niny, braci – mistrza surfingu Jaya i znanego fotografa Huda oraz ich ukochanej młodszej siostry Kit. Dzieci legendarnego piosenkarza Micka Rivy są sławne w Malibu i na całym świecie.

Jedyną osobą, która nie może się doczekać końca imprezy, jest sama Nina. Nie chce być w centrum uwagi po tym, jak publicznie porzucił ją mąż, słynny tenisista. Hud też nie pali się do imprezowania – żałuje, że już dawno minął czas, by wyznać coś swojemu bratu. Jay natomiast odlicza minuty do zmroku, bo dziewczyna, o której nie może przestać myśleć, obiecała przyjść. A Kit? Ma kilka własnych tajemnic – w tym gościa, którego zaprosiła bez konsultacji z resztą.

Do północy impreza całkowicie wymknie się spod kontroli. Do rana posiadłość Niny Rivy stanie w płomieniach, ale zanim pojawi się ta pierwsza iskra, popłynie alkohol, zabrzmi muzyka, a na jaw wyjdą sekrety, które ukształtowały pokolenia.

5. Trup na plaży i inne sekrety rodzinne, Aneta Jadowska

Polska propozycja na naszej liście i inna od pozostałych, bo "Trup na plaży i inne sekrety rodzinne" Anety Jadowskiej to sensacyjny kryminał. Spokojnie, nie jest to jednak ciężka i krwawa historia kryminalna, ale lekka powieść idealna na urlop: kryminał błyskotliwy, przyjemny i z dreszczykiem. Cykl "Garstka z Ustki" doczekał się jeszcze dwóch części: "Martwego sezonu" i "Denata wieczorowego porą".

O czym jest "Trup na plaży i inne sekrety rodzinne"? Opis wydawnictwa (Sine Qua Non): Kiedy Magda Garstka wybierała się do Ustki, by odwiedzić babcię, nie spodziewała się, że czeka ją najbardziej ekscytujące lato w całym jej dotychczasowym życiu. Jest kelnerką. Teraz także znajdywaczką trupów. Dlaczego nie miałaby zostać również detektywem amatorem? Zwłaszcza że policja utknęła w martwym punkcie…

Rodzinne sekrety, złowieszcze wąsy i czarne charaktery stają się codziennością Magdy. Ale nic nie powstrzyma jej przed wyśledzeniem, kim był denat, jak zginął i czego, u diaska, szukał w rodzinnym pensjonacie Garstków. A to dopiero wierzchołek góry tajemnic, które czekają na Magdę tego lata.

6. Book Lovers, Emily Henry

Emily Henry, popularna amerykańska pisarka, stworzyła beach read idealne o tytule... "Beach Read" (w Polsce pod tytułem: "Beach Read. Wakacyjny romans"). Jednak my polecimy jej inną pozycję – "Book Lovers", która ma wszystko, co fanki wakacyjnych powieści lubią najbardziej: lato, książki i zawodowych rywali, którzy (oczywiście) zaczynają pałać do siebie uczuciem. Nie jest jednak kiczowato, a zabawnie, lekko i urokliwie.

O czym są "Book Lovers"? Opis wydawnictwa (Wydawnictwo Kobiece): Jedno lato. Dwoje rywali. I zwrot akcji, którego nikt się nie spodziewał.

Nora jest bezwzględną agentką literacką. Książki to całe jej życie. Charlie jest wydawcą z talentem do wyszukiwania bestsellerów. I największym rywalem Nory. Nora wyjeżdża na urlop do Sunshine Falls – małego miasteczka rodem z romansów. Na miejscu, zamiast spędzać czas na piknikach na łące, spotykać się z seksownym drwalem, przystojnym lekarzem lub uroczym barmanem, wciąż wpada na… Charliego.

Byłoby to całkiem miłe, gdyby nie fakt, że wpadali na siebie już wiele razy wcześniej i te spotkania nigdy nie kończyły się dobrze. Czy połączy ich coś więcej niż miłość do książek?

7. Każde kolejne lato, Carley Fortune

"Każde kolejne lato" Carley Fortune ma tytuł i okładkę, które aż krzyczą "książka na plażę!". To opowieść o przyjaźni, która przerodziła się w miłość, ale nie jest typowym beach read: jest emocjonalna, wzruszająca i nie stroni od trudnych tematów. Mimo to nie przytłoczy cię podczas urlopu, ale wręcz przeciwnie: fana dobrych romansów wprawi w stan literackiego błogostanu.

O czym jest "Każde kolejne lato"? Opis wydawnictwa (Czwarta Strona): Dla Persephone Fraser i Sama Florka przez sześć lat wakacje były takie same. Błogie dni nad jeziorem, praca w rodzinnej restauracji i czas z książkami. Tych dwoje każdego lata było nierozłącznych. Nikogo więc nie dziwiło, że ich przyjaźń przerodziła się w miłość – taką, która zdarza się tylko raz w życiu. I choć Percy nie wyobrażała sobie życia bez Sama, przewrotny los rozłączył ich na lata.

Niespodziewana konieczność ponownego przyjazdu do Barry’s Bay oznacza spotkanie z Samem. Powrót nad jezioro, letnie słońce i obecność przyjaciela przywołują wspomnienia i sprawiają, że głęboko skrywane uczucia na nowo odżywają.