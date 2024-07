Polscy turyści utknęli w Chorwacji. Kompletny paraliż na dwóch dużych lotniskach

Alan Wysocki

N a lotniskach w Splicie i Zadarze doszło do kompletnego paraliżu przez problemy techniczne w obsłudze systemów informatycznych. Z problemami borykają się także turyści z Polski. "Koczujemy na lotnisku, śpimy na podłodze. Jedynie co otrzymaliśmy to wodę i kanapki oraz maila od linii o przysługujących nam prawach" – przekazał jeden ze świadków.