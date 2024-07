Monica Lewinsky u schyłku lat 90. stała się bohaterką jednego z największych skandali politycznych w historii Stanów Zjednoczonych. "Afera rozporkowa" zniszczyła jej życie. Dziś była kochanka Billa Clintona działa w ważnej sprawie i przeszła sporą metamorfozę.

Tak dziś wygląda Monica Lewiisky Fot. Evan Agostini//East News/YouTube.com/Time

Co się działo z Monicą Lewinsky po skandalu?

Po aferze w Białym Domu Monica Lewinsky znalazła się na ustach wszystkich. W tamtych czasach ciężko było nie znać nazwiska kobiety, która była główną bohaterką jednego z największych skandali politycznych. Kobieta musiała mierzyć się na co dzień z negatywnymi komentarzami, niechęcią, plotkami oraz innymi przykrymi sytuacjami w swoim otoczeniu.

Lewinsky nie ukrywała, że zawalił się wtedy świat, jaki znała dotychczas. Udało jej się jednak wyjść z tego mrocznego okresu i postanowiła przyjąć inną taktykę. W związku z aferą zrobiono z niej celebrytkę i Monica Lewinsky podjęła decyzję, by w to brnąć.

Była kochanka Billa Clintona przyjęła propozycję wydania autobiorgrafii, która przyniosła jej jeszcze większy rozgłos oraz spore wynagrodzenie. Mówiono nawet o kwocie przekraczającej 10 milionów dolarów. Jednakże później okazało się, że znaczna część tej sumy została przeznaczona na prawników.

Monica Lewinsky po latach zdecydowała się powrócić do show-biznesu. W 2014 roku na łamach felietonu dla "Vanity Fair" przyznała, jak się czuła w trakcie "Afery rozporkowej". Wyznała, że miała myśli samobójcze, próbowała ze sobą skończyć i do dziś ma traumę po wydarzeniach, do których doszło w latach 90. Kobieta zdradziła również, iż uczestniczyła w wielu terapiach, jednak nadal nie odnalazła spokoju.

– Byłam blisko tego, by stracić i życie. W wieku 22 lat zakochałam się w swoim szefie. Dwa lata później spotkały mnie przerażające konsekwencje tego kroku. (...) Ludzie mówili, że jestem puszczalską szmatą, dziwką. W internecie określali mnie najgorszymi epitetami. Tak jakby wszyscy zapomnieli, że ta dziewczyna, o której piszą, to człowiek z krwi i kości, ktoś, kto ma też duszę – opowiadała na konferencji TED w 2015 r.

Tak dziś wygląda Monica Lewinsky

Od 2014 roku Monica Lewinsky postanowiła wykorzystać swoją obecność w przestrzeni medialnej, by wspierać szczytny cel. Niegdyś "Najbardziej upokorzona kobieta świata" angażuje się na rzecz walki z przemocą. Amerykanka jakiś czas temu stała się twarzą tamtejszej marki modowej Reformation o nazwie "Masz siłę".

Kampania ta ma na celu przypomnienie wyborcom, że ich głos ma ogromną siłę oraz zachęcenie do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich. Oprócz tego promuje również ubrania biurowe.

Monica Lewinsky kilka lat temu przeszła spektakularną metamorfozę. Na starych fotografiach można zauważyć, że było nieco pulchna. Dziś zachwyca nienaganną figurą, piękną i modną fryzurą, dobrze dobranym do urody makijażem oraz stylem. Aktywistka aktualnie stawia na eleganckie ubrania, które podkreślają w niej to co najlepsze. Kilka miesięcy temu pojawiła się na gali Vanity Fair po ceremonii przyznania Oscarów i zachwyciła fotoreporterów.

"Afera rozporkowa"

Lewinsky w Białym Domu pojawiła się w wieku 22 lat jako stażystka. Jesienią 1995 roku wdała się w romans z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Billem Clintonem. Sprawa wyszła na jaw u schyłku lat 90., a opowiedziała o niej Linda Tripp, koleżanka Monici. Kobieta nagrywała byłą kochankę prezydenta, gdy ta jej się zwierzała. Linda przekazała materiały prokuratorowi Kennethowi Starrowi, a ten obiecał jej w zamian immunitet.

Starr przesłuchał Monicę, a raport opublikowano w amerykańskich mediach. Wybuchł skandal, a obywatele poznali szczegóły życia intymnego Clintona. Prezydent wydał orędzie, w którym zaprzeczył, jakoby łączyły go z Lewinsky jakiekolwiek stosunki.

W krótkim czasie wyszło na jaw, że kłamał, za co oskarżono go o krzywoprzysięstwo. Podczas przesłuchania ostatecznie przyznał się, że doszło między nimi do stosunku oralnego. Nad Billem Clintonem wisiało wówczas widomo impeachmentu, jednak udało mu się utrzymać władzę do końca kadencji.

Dodajmy, że trzeci sezon serii "American Crime Story" dotoczy powyższej afery. "American Crime Story: Impeachment" premierę miał w 2021 roku, a jedną z producentek jest Monica Lewinsky.

