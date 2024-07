Mamy okres żniw, więc jak co roku ten temat wystrzeliwuje w statystykach popularności trendów w mediach społecznościowych. Przyjrzałam się rolniczej stronie TikToka. W aplikacji pojawia się wiele treści edukacyjnych o rolnictwie. Ciekawe, czy znaliście te fakty.

Rolnicy edukują mieszczuchów na TikToku Fot. Piotr Dziurman/ East News

W naszym kraju okres żniw trwa przeważnie od czerwca do sierpnia. W sąsiadujących państwach może być inaczej, najczęściej trwają między majem a wrześniem. W tym czasie cieszymy się urokami lata, ale dla rolników to czas ciężkiej pracy.

Każdy z pewnością słyszał o żniwach, jednak czy zna szczegóły tego okresu? Rolnicy postanowili działać i zacząć ludzi edukować.

Rolnicy edukują mieszkańców miast w kwestii żniw

W ostatnim czasie temat aktualnych żniw stał się niezwykle popularny na TikToku. W aplikacji można trafić na wiele materiałów wideo na ten temat. Wybór jest szeroki, od wywołujących uśmiech filmików z podkładem muzycznym po treści informacyjne i edukacyjne.

Rolnicy postanowili opowiedzieć nieco więcej o okresie żniw, jak on wygląda, na czym polega oraz co następuje po. Żniwa to zbiór roślin, a konkretnie zbóż. Mowa tutaj o pszenicy, owsie, jęczmieniu i życie.

Na TikToku w jednym z materiałów wideo, rolnik przybliża użytkownikom, jak wygląda jego dzień. Jeśli jest ładna pogoda, to trzeba ją wykorzystać i zacząć pracę, jak najwcześniej. Przedtem trzeba jednak sprawdzić stan sprzętu. W korzystnej sytuacji są ci rolnicy, którzy mają nowe maszyny – w przypadku starszych często dochodzi do awarii, przez co praca jest utrudniona albo niemożliwa.

Jednak, w przypadku nowych również może dość do usterek, o których mowa w filmiku. Rolnicy z wyprzedzeniem przygotowują sprzęt na ten okres, by wyeliminować usterki i maszyny jak najlepiej posłużyły im w tym okresie.

Rozmówca relacjonuje, że rano tankuje kombajn, czyści chłodnicę i rusza na pole. Wyznał, że często praca zajmuje mu czas od godziny 9 rano do 21 lub 22 wieczorem, w zależności od warunków pogodowych.

Rolnik zdradził również kilka szczegółów, na które musi zwracać uwagę. Okazuje się, że jęczmienia nie można zbyt długo kosić, ponieważ w szybkim tempie chłonie on wilgoć i po zachodzie słońca często zdarza się, że trzeba przerwać pracę, ponieważ kombajn napotyka trudności, by go zebrać. Jest to zagrożenie poważnych strat, dlatego lepiej przestać kosić.

Na TikToku można również trafić na materiał, w którym rolnik pokazuje, jak robi snopki. Poza tym najwięcej jest jednak treści, w których można zobaczyć ich jazdę kombajnem i zbieranie żniw. Rolnicy pokazują również, z jakich maszyn korzystają.

Proces zbierania żniw krok po kroku

W pierwszej kolejności rolnicy muszą jednak przygotować pola do tego procesu, czyli sprawdzić stan zbóż i ocenić, czy nadają się one do zbioru. Zaczyna się on we wczesnych godzinach porannych i często trwa do późnego wieczora. Do żniw rolnicy wykorzystują kombajny, które jednocześnie koszą rośliny, młócą ziarno oraz oddzielają je od plew i słomy.

Później zebrane ziarno jest przetransportowywane do magazynów lub silosów, gdzie jest przechowywane do momentu sprzedaży lub przetworzenia, czyli np. trafi do młyna, gdzie zostanie przerobione na mąkę oraz inne produkty. Proces przetwarzania obejmuje czyszczenie ziarna, usunięcie łuski oraz mielenie na różne produkty spożywcze.

Nie zapominajmy, że zboża stanowią podstawę w piramidzie potrzeb żywieniowych człowieka, a także są podstawowym surowcem w wielu gałęziach przemysłu, takich jak młynarstwo, farmaceutyka, piwowarstwo czy gorzelnictwo.

Co rolnicy robią ze słomą po żniwach?

Po skończonych żniwach rolnicy przechodzą do cięcia słomy i zostawiają ją na polach, gdzie robi ona za grunt pod nadchodzące uprawy. Jest to z ich strony oszczędność, gdyż w przeciwnym wypadku musieliby ją wywieźć i zmarnować, a w ten sposób wykorzystują słomę jako nawóz.

Rolnicy zwracają przy tym uwagę na rozłożenie słomy na polach uprawnych, gdyż jeśli będzie ono nieodpowiednie może dość do rozwoju patogenów w resztkach i być poważnym zagrożeniem dla przyszłych upraw. By przyspieszyć proces rozkładu i tworzenia próchnicy w glebie można zastosować również specjalnie do tego przeznaczone preparaty.

Dzięki takim treściom, osoby, które nie mają na co dzień do czynienia z rolnictwem, mogą lepiej zrozumieć ciężką pracę rolników oraz jak wiele zależy w ich codziennym życiu od ich działalności.

