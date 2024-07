Każdy przed urlopem staje w obliczu największego wyzwania. Jak się zapakować, żeby zabrać wszystko, co niezbędne, a równocześnie zmieścić się w limitach? Te są szczególnie istotne w tanich liniach lotniczych jak Ryanair czy Wizz Air, kiedy lecimy tylko z bagażem podręcznym. Nowy trik może w tym pomóc, choć jest kontrowersyjny.

Wizz Air i Ryanair na pokład samolotu w cenie biletu pozwalają zabrać tylko niewielki plecak lub torbę. Nietrudno więc dziwić się, że od lat turyści szukają sposobu na przechytrzenie przewoźników. Tych jest wiele. Ale filmik, który ostatnio pojawił się w sieci, to komiczne mistrzostwo w tej kategorii.

Tak przechytrzysz Ryanaira. Sposób tylko dla kobiet, księży i Szkotów

Tiktokerka @sarasloureiro udostępniła na swoim profilu sztuczkę, którą powinien znać chyba każdy podróżny, który wie, że nie ma szans na spakowanie się wyłącznie w darmowy bagaż podręczny. Problem polega jednak na tym, że skorzystają z niego wyłącznie kobiety, bo potrzebna jest do tego sukienka. Swoją szansę mają również księża w sutannach (choć im chyba nie wypada oszukiwać) i Szkoci w kiltach. Oczywiści, jeśli panowie chcą nosić spódnice lub sukienki, droga wolna.

Jak widać na nagraniu, podróżująca z Ryanairem kobieta postanowiła w nietypowy sposób ukryć dodatkowe torebki. Zamiast upychać je w plecaku, zawiesiła je w pasie, po czym włożyła sukienkę z luźną spódnicą, która skutecznie wszystko zakryła.

Sposób jest zatem banalnie prosty, a przy okazji komiczny. Trochę przypomina mi dawne komedie, w których pod kobiecymi sukienkami mogło skrywać się wiele rzeczy, a czasami nawet osoby.

Fala pytań w komentarzach. Ludzie nie rozumieją jednej kwestii

Choć sposób wydaje się błyskotliwy, to wiele osób nie rozumie, że naprawdę da się go wykonać. Podstawowe pytanie w komentarzach dotyczy tego, jak kobieta przeniosła te torebki przez strefę kontroli bezpieczeństwa.

Podróżni często nie zdają sobie sprawy, że na tym etapie można mieć przy sobie dowolną liczbę bagażu. Strażnikom kontrolującym pasażerów jest to całkowicie obojętne. Jedyne limity dotyczą tam pojemności opakowań z płynami, które mamy przy sobie, choć nawet te znikają na kolejnych lotniskach. Torebki można zatem włożyć do pojemnika, żeby zostały skontrolowane. Do pasa trzeba przyczepić je dopiero przed wejściem na pokład.

Panowie w pytaniach pytali także o to, po co turystce aż tyle torebek. Nie wiedzieli najpewniej, że do każdej wieczornej stylizacji może pasować zupełnie inna. Choć nawet jako kobieta uważam, że zabranie aż trzech to lekka przesada. Warto też pamiętać, że mogły one być pamiątkami z wakacji, które trzeba było jakość przewieźć do kraju.

Jak przechytrzyć Ryanaira? Zasady bagażu w 2024 roku są jednoznaczne

Zasady bagażu podręcznego w Ryanairze w 2024 są takie same jak w minionych latach. Za darmo na pokład można wnieść plecak lub torbę o maksymalnych wymiarach 40x20x25 cm. Do zmian nie doszło również w Wizz Airze. Tam podróżny może wziąć w cenie biletu bagaż o wymiarach 40x30x20 cm.

O wiele lepszym rozwiązaniem, niż uciekanie do bardziej lub mniej legalnych sztuczek, będzie umiejętne zapakowanie bagażu. O kilku praktycznych poradach pisaliśmy na łamach naTemat. Do podstawowych należą jednak rolowanie ubrań, a przede wszystkim pakowanie tylko tego, co jest nam naprawdę niezbędne podczas podróży.