Brzoska na ratunek polskim tenisistkom. Oferuje prywatny odrzutowiec, by zdążyły na igrzyska

Alan Wysocki

M agdalena Linette i Magdalena Fręch mają problem z dotarciem do Paryża na igrzyska olimpijskie. Tenisistki zwróciły się do swoich fanów z prośbą o rady, jak dotrzeć do Francji. I nagle z pomocą ruszył im... założyciel Inpost, Rafał Brzoska. "Spróbuje pomóc" – napisał miliarder.