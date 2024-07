"Imagine" Johna Lennona to jedna z najsłynniejszych, najbardziej ikonicznych piosenek wszech czasów i nieoficjalny hymn Igrzysk Olimpijskich. To właśnie komentarz o tym utworze doprowadził do zawieszenia Przemysława Babiarza w TVP. Ale o czym tak naprawdę jest "Imagine"? Rozkładamy hit Lennona z 1971 roku na czynniki pierwsze.

W piątek Przemysław Babiarz, który komentował ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu na antenie TVP Sport, tak ocenił zaśpiewaną przez Francuzkę Juliette Armanet piosenkę Johna Lennona: – Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety.

Po tych słowach TVP zdecydowało się zawiesić dziennikarza. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" – napisano w komunikacie prasowym.

"Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" – czytamy w oświadczeniu TVP.

Decyzja TVP wywołała oburzenie na prawicy, ale Babiarza broniła też przedstawicielka Lewicy Anna Maria Żukowska. "Nie no TVP, czy Wyście zwariowali?! My tu się możemy przekomarzać na Twitterku o sensy, ale żeby z tego powodu zawieszać dziennikarza?" – napisała posłanka na X.

A o czym jest tak naprawdę "Imagine" Johna Lennona, od której zaczęła się cała afera? Już tłumaczymy.

"Imagine" Johna Lennona to jedna z najsłynniejszych piosenek wszech czasów

Ballada "Imagine" została wydana jako tytułowy singiel z drugiego solowego albumu Johna Lennona 11 października 1971 roku (krążek ukazał się 9 września). Od rozpadu zespołu The Beatles, którego Lennon był jednym z czterech członków, minął wówczas rok.

Piosenka została nagrana w domowym studiu w Anglii oraz w Record Plant w Nowym Jorku. John Lennon napisał słowa wraz ze swoją żoną Yoko Ono i grał na pianinie, Klaus Voormann – na basie, Alan White – na perkusji, a grupa The Flux Fiddlers na skrzypcach.

Piosenka nie tylko zyskała uznanie krytyków, ale stała się natychmiastowym hitem i przypieczętowała wysoki status Lennona jako solowego artysty: poszybowała na trzecie miejsce prestiżowej listy przebojów Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych oraz na pierwsze miejsce w kilku innych krajach. W Wielkiej Brytanii, ojczyźnie Lennona, uplasowała się na szóstej pozycji, ale po zabójstwie artysty w 1980 roku wspięła się na sam szczyt.

Do dziś singiel "Imagine" sprzedał się na świecie w milionach egzemplarzy. To już piosenka-ikona, często uważana za jeden z najlepszych utworów w historii.

W 1999 roku przebój Lennona został sklasyfikowany na 30. miejscu na liście "365 Piosenek Stulecia" RIAA, otrzymał nagrodę Grammy i został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Magazyn "Rolling Stone" w 2004 roku umieścił "Imagine" na trzecim miejscu na liście "500 Największych Piosenek Wszech Czasów", a w 2023 roku Biblioteka Kongresu postanowiła zachować "Imagine" w National Recording Registry Stanów Zjednoczonych – liście nagrań, które "mają znaczenie kulturowe, historyczne lub estetyczne".

"Imagine" jest również jedną z najczęściej coverowanych piosenek w historii muzyki (śpiewali ją m.in. David Bowie, Madonna, Elton John, Diana Ross, Stevie Wonder, Liza Minnelli, Dolly Parton czy Lady Gaga); niezliczoną ilość razy wykorzystywano ten utwór lub nawiązywano do niego w popkulturze, m.in. w kultowym serialu animowanym "Family Guy".

Jaki jest tekst "Imagine"?

Tytuł piosenki oznacza "wyobraź sobie", a pełne polskie tłumaczenie "Imagine" Johna Lennona brzmi następująco:

Wyobraź sobie, że nie ma raju To proste, jeśli spróbujesz Pod nami nie ma piekła Nad nami tylko niebo Wyobraź sobie wszystkich ludzi Żyjących dzisiejszym dniem Wyobraź sobie, że nie ma państw To nie jest trudne do zrobienia Nie ma za co zabijać lub umierać I nie ma żadnych religii Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie Żyją w pokoju Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem Ale nie jestem jedyny Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz do nas A świat będzie jednością Wyobraź sobie brak dóbr materialnych Zastanawiam się, czy potrafisz Nie ma powodu do chciwości ani głodu Bratrska wspólnota Wyobraź sobie wszystkich ludzi Dzielących cały świat Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem Ale nie jestem jedyny Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz do nas A świat będzie jednością

O czym jest "Imagine" Johna Lennona?

Tekst "Imagine" to wizja świata pokoju bez granic, religii i dóbr materialnych, czyli rzeczy, które według Lennona często są powodem wojen czy chciwości. Były Beatles czerpał inspirację chociażby z poezji Yoko Ono oraz z idealistycznych ideałów ruchu hipisowskiego lat 60. – marzył o świecie bez podziałów i konfliktów, w których ludzie będą żyć w pokoju i jedności.

Nieprzypadkowo Lennon napisał "Imagine" właśnie w 1971 roku – to okres niepokojów politycznych i społecznych, w tym wojny w Wietnamie, ruchu praw obywatelskich w USA i powszechnych wezwań do sprawiedliwości społecznej. Z racji, że Lennon był pacyfistą i głośno sprzeciwiał się działaniom wojennym w Azji, "Imagine" szybko zostało uznane za hymn antywojenny.

Były Beatles z przerażeniem patrzył na wojnę, rasizm czy zamieszki i wzywał ludzi do tworzenia harmonijnego świata. Jednak ten niestety – jak dobrze wiemy – jest utopią, czyli nie ma szans na urzeczywistnienie.

Piosenka Johna Lennona do dziś pozostaje jednak uniwersalnym hymnem pokoju i jedności. Często śpiewa się ją w kryzysowych sytuacjach (m.in. po ataku terrorystycznym na klub Bataclan w Paryżu w 2015 roku) oraz podczas ruchów na rzecz zmian społecznych, aby podnieść ludzi na duchu i wezwać ich do jedności i działania. "Imagine" wciąż niesie głębokie przesłanie nadziei, co wzmogła jeszcze tragiczna śmierć Lennona w wieku zaledwie 40 lat.

Muzyk został śmiertelnie postrzelony 8 grudnia 1980 roku wieczorem przed swoim domem w Nowym Jorku. Zamachowcem był fan Beatlesów Mark David Chapman, który inspirował się Holdenem Caulfieldem, bohaterem "Buszującego w zbożu" J.D. Salingera i gardził ówczesnym sposobem życia Lennona.

Śmierć artysty zszokowała świat, a ludzie jeszcze bardziej wzywali do wymarzonego przez byłego Beatlesa pokoju – cytując właśnie słowa "Imagine". W 2022 roku syn Lennona, Julian Lennon, po raz pierwszy zaśpiewał piosenkę ojca po inwazji Rosję na Ukrainę.

Co ma wspólnego "Imagine" Johna Lennona z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu?

"Imagine" często wykonywane jest również na imprezach sportowych, w tym na igrzyskach olimpijskich. Piosenka jest uważana za ich nieoficjalny hymn i zwyczajowo śpiewana jest na ceremoniach otwarcia.

W 1996 roku "Imagine" zaśpiewał w Atlancie w USA Stevie Wonder, a dziesięć lat później – Peter Gabriel w Turynie we Włoszech. W 2012 roku w Londynie John Lennon "osobiście" wykonał swój przebój – w zremasterowanym wideo i w towarzystwie chóru z jego rodzinnego Liverpoolu. "Imagine" wykonano też w 2018 roku na igrzyskach w Pyeongchang w Korei Południowej i w Tokio w Japonii w 2020 roku. Piosenka powróciła w 2022 roku na w Pekinie, jednak nie w wersji na żywo.

W 2024 znowu usłyszeliśmy "Imagine" na igrzyskach olimpijskich: utwór zaśpiewała na barce na Sekwanie francuska artystka Juliette Armanet. Na pianinie towarzyszył jej Sofiane Pamart.

