Już w czwartek 1 sierpnia rozpocznie 30. edycja Pol'and'Rock Festival. Wydarzeni potrwa do soboty, a uczestnicy mogą liczyć na trzy dni niezapomnianych wrażeń i zabawy. Organizatory zadbali, by nie zabrakło im wrażeń. Kto i kiedy wystąpi podczas jednego z największych wydarzeń muzycznych w Polsce?

Przed nami 30. edycja Pol'and'Rock Festival Fot. Oleg Marusic/East News

Sierpień rozpocznie się z rozmachem, gdyż w pierwszy dzień miesiąca odbędzie się długo wyczekiwany przez wszystkich Pol'and'Rock Festival (znany wciąż przez wielu jako "woodstock"). To będzie niezapomniane wydarzenie i kilka dni dobrej zabawy dla uczestników.

Pol'and'Rock Festival 2024 gdzie i kiedy?

W tym roku obędzie się 30. jubileuszowa edycja Pol'and'Rock Festival. Impreza będzie miała miejsce na lotnisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim w dniach 1-3 sierpnia. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Na tę imprezę czekało wieku nie tylko z Polski. Jest ona uważana za "Najpiękniejszy Festiwal Świata". Uczestnicy od lat chwalą sobie muzykę oraz niepowtarzalny klimat Pol'and'Rock Festival.

Organizatorzy zadbali, by nie zabrakło wrażeń w pierwszych dniach sierpnia. Zaproszeni wokaliści i zespoły muzyczne to artyści z Polski oraz zza granicy. Wystąpią oni na Małej i Dużej Scenie. Lineup imprezy jest naprawdę imponujący.

Kto zagra na 30. edycji Pol'and'Rock Festival?

W sieci pojawiła się już rozpiska z koncertami na Pol'and'Rock Festival 2024 z podziałem na Małą i Dużą Scenę

Impreza rozpocznie się w czwartek 1 sierpnia o godzinie 15:00. Po oficjalnym otwarciu wydarzenia pierwszym zespołem, który wystąpi na Dużej Scenie będzie grupa Celkilt. Kolejni zaprezentują się członkowie Transgresji. Po nich przed publicznością wystąpi ugrupowanie Less than Jake.

Następnie na Dużej Scenie wystąpi Wojtek Szumański, czyli Zwycięzca Plebiscytu Złotego Bączka. Po nim zaśpiewa zespół Coma. Kolejni będą Electric Callboy, a potem grupa The Warning. Jako ostatni na scenę wyjdą Modestep, a ich koncert przewidziany jest w rozpisce na godzinę 1:30 i ma potrwać do 2:40.

Z kolei na Małej Scenie pierwszy występ przewidziany jest o 17:45 i będzie należał do grupy Hamulec. Potem zagra zespół Black Radio. Jako kolejny zaśpiewa Wrona, a po nim Sokołowski. Następny występ będzie należeć do ugrupowania CF98. Później przed publicznością zaprezentują się członkowie Lordofon. Ostatni występ zaplanowany jest o północy i potrwa do godziny 1:20, a będzie to Orkiestra Dorosłych Dzieci. Tak zakończy się pierwszy dzień Pol'and'Rock Festival 2024.

W piątek impreza na Dużej Scenie rozpocznie się o godzinie 15:00 od koncertu zespołu Enej. Po nich zaprezentują się członkowie Flapjack. Kolejną grupą, która zagra będzie Myrath. Następni zaśpiewają Clawfinger. Później obędzie się jubileuszowy koncert Kasi Kowalskiej: 30 lat Gemini.

Potem zagra zespół Motionless in White, a po nich Rotting Christ. Ostatni występ o 1:30 będzie należeć do grupy muzycznej Bohemian Betyars.

Na Małej Scenie w pierwszej kolejności zaprezentuje się Insekt Orkiestra. Ich występ przewidziany jest na godzinę 17:45. Potem zaprezentują się członkowie zespołu Antyrefleks. Po nich będą Ptaky oraz Divine Shade. Kolejna na scenie zaprezentuje się Mery Spolsky. Następny artysta to Zenek Kupatasa. A jako ostatni piętnaście minut po północy wystąpi Adrian Sherwood.

Ostatni dzień Pol'and'Rock Festival 2024 na Dużej Scenie rozpocznie się o godzinie 15:00 od występu zespołu Venom Inc. Kolejną grupą będzie Paktofonika Live Band. Następnie zaprezentują się członkowie Flogging Molly. Po nich na scenę wyjdzie T.LOVE, a później MEUTE. Kolejny zaśpiewa wokalista Michael Patrick Kelly. Następny będzie zespół Guano Apes.

Oficjalne zakończenie festiwalu odbędzie się po ostatnim koncercie Bukartyk & Ajagore, zaplanowanym na godzinę 1:40.

Na Małej Scenie tuż przed godziną 18:00 wystąpi grupa muzyczna Stacja B, a po nich zespół Ich Troje. Następni będą Szeptucha. Potem zaprezentuje się ugrupowanie NiNi. Po nich wystąpią Mr Zoob. Ostatni koncert na Małej Scenie odbędzie się o godzinie 23:15, a zagra go zespół The Bill.

Historia Pol'and'Rock Festival

Wielkie wydarzenie muzyczne odbędzie się po raz 30. Co roku organizowane jest przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której prezesem zarządu jest Jerzy Owsiak. Pol'and'Rock Festival to podziękowanie za okazane wsparcie przez obywateli podczas finału akcji, która miała miejsce w styczniu.

Pomysł na zorganizowanie przedsięwzięcia narodził się w 1994 roku, a inspiracją był powracający wówczas w Stanach Zjednoczonych festiwal Woodstock. Dawniej impreza nosiła nazwę Przystanek Woodstock, a obowiązywała ona w latach 1995-2017. Jerzy Owsiak w 2018 toku przekazał, że nazwa nie może być dłużej wykorzystywana z przyczyn prawnych, dlatego wydarzenie przemianowano na Pol'and'Rock Festival.

W ciągu pierwszego dziesięciolecia festiwal odbywał się w różnych miejscowościach. Od 2004 roku stałym miejscem, gdzie co roku zjeżdżały się tłumy, by wziąć udział w jednym z największych wydarzeń muzycznych w Polsce, był Kostrzyn nad Odrą.

Jednak w 2021 roku impreza została zorganizowana na lotnisku Makowice-Płoty w województwie zachodniopomorskim. Z kolei od 2022 roku Pol'and'Rock Festival odbywa się na lądowisku Czaplinek-Broczyno.

