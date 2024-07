Lato sprzyja organizowaniu imprez plenerowych i spotkaniom towarzyskim. W lipcu wiele się działo i dzieje pod tym względem. Jeśli myśleliście, że w sierpniu czeka was nuda, to jesteście w błędzie! W nadchodzących tygodniach odbędzie się wiele niesamowitych festiwali muzycznych, na których nie zabraknie największych gwiazd sceny oraz wielu niespodzianek dla uczestników.

Te festiwale muzyczne odbędą się w sierpniu Fot. Karol Makurat/East News

Lipiec zaczął się od wyczekiwanego festiwalu w Gdyni, w którym wzięły udział tłumy. Mowa oczywiście o Open'erze. Podczas wydarzenia można było podziwiać gwiazdy światowego formatu, jak Dua Lipa, Sam Smith, Doja Cat czy zespół Måneskin. Nie zabrakło również polskich wykonawców.

Sezon festiwalowy trwa. W Polsce odbywa się mnóstwo wydarzeń muzycznych i to w różnych rejonach, więc każdy ma szansę wziąć udział w imprezach i bawić się w rytm dobrej muzyki. W lecie cieszymy się z pięknej pogody, spotykamy przyjaciółmi i korzystamy z życia. To idealny czas na zabawę i odstresowanie się. Lipiec powoli się kończy, jednak w sierpniu czeka nas ogrom imprez plenerowych. Nie możecie tego przegapić.

Pol’and’Rock Festival 2024

Sierpień zacznie się z przytupem, ponieważ w dniach 01.08-03.08 odbędzie się Pol’and’Rock Festival 2024. Wydarzenie będzie miało miejsce na lotnisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim.

Pol’and’Rock Festival 2024 to jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce. Przez lata odbywał się w Kostrzynie nad Odrą, a organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ten festiwal to podziękowanie za wsparcie okazane podczas styczniowych finałowych działań.

W tych dniach na scenie wystąpią m.in. Motionless in White, Electric Callboy, Guano Apes, Flapjack, Flogging Molly, Coma, Celkilt, Less Than Jake, Clawfinger, Sick of It All, Paktofonika, Kasia Kowalska czy Enej.

Strona festiwalu

Off Festival Katowice 2024

Tegoroczny Off Festival Katowice 2024 rozpocznie się w piątek 2 sierpnia i potrwa do niedzieli 4 sierpnia. Impreza odbędzie się w Katowickim Parku Leśnym, a dokładnie w części rekreacyjno-wypoczynkowej – Dolinie Trzech Stawów.

Festiwal ten odbywa się od wielu lat, a uczestnicy mają szansę zapoznać się z bogactwem muzyki alternatywnej. Na scenie zobaczymy największe gwiazdy tego gatunku zarówno zza granicy jak i z Polski.

Tak prezentuje się lineup na Off Festival Katowice 2024: Grace Jones, Future Islands, The Blaze, Clavish, Bar Italia, Nourished by Time, John Maus, George Clanton, Baxter Dury, Les Savy Fav, Debby Friday, Alice Longyu Gao, DC The Don, Imperial Triumphant, Puma Blue, Hotline TNT, The Alchemist & Boldy James, Sevdaliza, Model/Actriz, Snõõper, Glass Beams, Los Wembler’s De Iquitos, Blackwinterwells, Puuluup, Jasper Tygner, Brutus, Moonchild Sanelly, Otschoodzi, Leenalchi, Mateusz Tomczak, Furia, Łona x Konieczny x Krupa, Edyta Bartosiewicz, English Teacher, Backxwash, Annahstasia, Kaz Bałagane, Dominika Płonka, Dłonie, Hoshii, Ziomcy.

Strona festiwalu

Sanatorium of Sound Festival

Letnia edycja tego wydarzenia również odbędzie się w dniach 02-04.08. Sanatorium of Sound Festival czy też Sanatorium Dźwięku to festiwal poświęcony muzyce eksperymentalnej oraz sztuce dźwiękowej.

Po raz pierwszy zorganizowano go w 2014 roku i do dziś odbywa się w miejscowości Sokołowsko na granicy Polski z Czechami. Podczas Sanatorium of Sound Festival swoje prace prezentuje wiele artystów, którzy skupiają się na rozwoju form muzycznych, do którego doszło na przestrzeni XIX i XX wieku. Tegoroczna 10. edycja wydarzenia upłynie pod hasłem Czas. Rytm. Czas. Rytm. Czas. Rytm.

Lineup artystów, których prac będzie można wysłuchać i zobaczyć podczas Sanatorium of Sound Festival: Jessica Ekomane, Chilling Bambino (Hania Rani), Thomas Ankersmit, Lyra Pramuk, Marcin Pietruszewski, Marja Ahti, Kolektyw Pełnia (Aleksandra Chciuk, Joanna Dreczka, Alicja Pangowska, Natalia Kędzierska), John Cage, Mieko Suzuki, Józef Robakowski, Judith Hamann, Paweł Romańczuk, SONIC TOMORROW (Hanna Grześkiewicz, Julian Rieken), Hubert Zemler, Jakub Knera, FORM AND DISPOSITION (Aleksander Wnuk, Piotr Peszat, Zbigniew Karkowski), Lucciolla, phil in a maze, Fabrizio di Salvo/reConvert (Roberto Maqueda, Mikolaj Rytowsky), Gerard Lebik, Paweł „Paide” Dunajko, Biuro Dźwięku Katowice (Mads Emil Nielsen, Moniké, Marcin Dymiter, Piotr Ceglarek).

Strona festiwalu

Olsztyn Green Festival 2024

"Najbardziej zielony festiwal w Polsce" rozpocznie się w czwartek 15 sierpnia i potrwa do soboty 17 sierpnia. Olsztyn Green Festival 2024 odbywa się w Centrum Rekreacyjno Sportowym Ukiel. Impreza ma niepowtarzalny klimat, gdyż ma miejsce w zielonym otoczeniu, wśród natury, lasów i jezior. To gratka dla miłośników przyrody i dobrej muzyki.

Program Olsztyn Green Festival 2024 przewiduje 27 koncertów i występy gwiazd polskiej muzyki popowej, alternatywnej, hip-hopowej oraz elektronicznej. Oprócz tego odbędą się rozmowy na temat ratowania planety oraz warsztaty ekologiczne.

Na scenie w tych dniach wystąpią m.in.: Taco Hemingway, Daria Zawiałow, Mrozu, Krzysztof Zalewski, Grubson, Kwiat Jabłoni, Sanah, Kaśka Sochacka, The Dumplings, Natalia Przybysz, Mery Spolsky, Edyta Bartosiewicz, Daria ze Śląska czy Dawid Tyszkowski. Strona festiwalu

BiG Festivalowski 2024

Jest to trzecia edycja tego wydarzenia. Ma miejsce w Płocku i trwa do piątku 16 sierpnia do niedzieli 18 sierpnia. Podczas festiwalu spotykają się twórcy sztuki i nie tylko. Jest to jedna z najbardziej oryginalnych imprez w Polsce.

"Big Festivalowski to jedyny w swoim rodzaju miks jakościowej, pozytywnej twórczości, gdzie humor i smaczne dj-skie sety przeplatają się z praktyczną wiedzą. Festiwal, na którym niezobowiązującym elementem dress code’u jest szlafrok – niezależnie od tego, jak duży jest Twój wkład w polską kulturę i sztukę. To miejsce, w którym stale towarzyszy Ci banan na twarzy, a łezka kręci się w oku" – czytamy na oficjalnej stronie wydarzenia.

Podczas festiwalu można wziąć udział w warsztatach m.in. z filmoznawcami, aktorami czy astrofizykami. Odbędą się także wieczorne pokazy filmowe na płockim rynku. W sobotę 17.08 odbędzie się Gala Stand – Up w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Płocku. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej oraz DJ – setów.

Na koniec zaplanowano Galę Zamknięcia BiG Festivalowski, gdzie zostaną wręczone nagrody laureatom Short Festivalowski i nie tylko. Odbędzie się wówczas również Musical Improwizowany. Strona festiwalu

Last Minute Summer Festival 2024

Last Minute Summer Festival zakończy sezon letnich festiwali. Wydarzenie obędzie się w dniach 30.08-31.08. i będzie miało miejsce we Wrocławiu, a dokładnie w Centrum Historii Zajezdnia, na terenie byłej zajezdni autobusowej.

W imprezie pożegnalnej wakacji 2024 wezmą udział największe gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie zagrają zespoły Strachy na lachy, Nocny kochanek, Kult, Myslowitz, Hurt oraz Farben Lehre.

Jak widać, sierpień prezentuje się naprawdę interesująco pod względem imprez muzycznych. Różnorodność tematyczna i bogata oferta festiwali sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie i sprawi, że te letnie dni będą niezapomniane. Strona wydarzenia na Facebooku

