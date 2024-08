W Polsce jest wiele miejsc, które robią wrażenie i są godne odwiedzenia. Jednym z nich jest Jezioro Bielawskie, które jakiś czas temu zyskało miano "polskiego Como". Turyści porównują ten punkt na mapie naszego kraju do słynnego jeziora we Włoszech. Jakie atrakcje czekają nas nad Jeziorem Bielawskim?

W ostatnich miesiącach niezwykle popularnym kierunkiem wyjazdowym wśród Polaków i nie tylko jest Jezioro Como. Miejsce położone w północno-zachodniej części Włoch, cieszy się wśród turystów opinią najpiękniejszego jeziora w Europie. Miejsce jest szczególnie polecano w popularnej aplikacji TikTok, gdzie co rusz można natknąć się na filmiki znad Jeziora Como.

Użytkownicy zamieszczają również materiały wideo, w których informują, jak można dojechać w to piękne miejsce. Turyści są nim zachwyceni. Nic dziwnego, gdyż nad Como czekają piękne widoki oraz niesamowite, bogate otoczenie. Podróżom sprzyjają również okazyjne ceny przewoźników tanich linii lotniczych, jak Ryanair czy Wizz Air. Jednak w Polsce również mamy wiele pięknych miejsc, godnych uwagi. Jedno z nich porównywane jest do słynnego Jeziora Como we Włoszech

"Polskie Como", czyli Jezioro Bielawskie

Mowa o Jeziorze Bielawskim, które znajduje się w województwie dolnośląskim niedaleko miasta Bielawy. Znane jest również jako Zbiornik Sudety i położone jest u podnóża Gór Sowich. Droga do tego miejsca z Wrocławia zajmuje około godzinę.

Jezioro Como to zbiornik sztuczny. Jego powierzchnia to około 0,23 km2, a średnia głębokość to ok. 6 metrów. Powstało w związku z zakładami włókienniczymi, które dziś już nie działają, a wtedy ze względu na potrzeby i wymagania produkcji podjęto decyzję o stworzeniu zapory na jednym z dopływów rzeki Brzęczek.

Piękny widok Gór Sowich, który roztacza się znad Jeziora Bielawskiego, sprawia, że można poczuć się tu jak nad Jeziorem Como we Włoszech. Nie wszyscy zgadzają się z tym porównaniem, jednak nie zmienia to faktu, że Zbiornik Sudety to ciekawy punkt na mapie Polski, który warto zobaczyć, a odwiedzających czeka tam wiele atrakcji.

Jakie atrakcje oferuje odwiedzającym "polskie Como"?

Dziś Jezioro Bielawskie jest popularnym obiektem rekreacyjnym wśród mieszkańców, którzy chętnie spędzają w tym miejscu czas wolny, ale nie tylko. Turyści, którzy odwiedzili "polskie Como" także chwalą sobie to miejsce.

Ja również tam byłam. Nie wiedziałam wtedy jeszcze o powyższym określeniu, ale nie ukrywam, że Jezioro Bielawskie mnie zauroczyło. Jest to miejsce bardzo klimatyczne, sprzyjające odpoczynkowi, ale i dobrej zabawie. Są oczywiście wydzielone plaże, gdzie można przyjemnie spędzić czas i się zrelaksować. W okresie letnim o bezpieczeństwo dbają ratownicy. Wstęp jest płatny. Bilet ulgowy kosztuje 6 zł a normalny 10 zł.

Niedaleko kąpielisk znajdują się trzy baseny różnej wielkości, które są świetnym urozmaiceniem. Wśród nich znajduje się wodny plac zabaw, gdzie dzieci pośród różnych urządzeń świetnie się bawią. Dodatkową atrakcją jest również sporych rozmiarów zjeżdżalnia wodna.

Zauważyłam, że miłośnicy sportów wodnych nie mogą narzekać na nudę w tym miejscu. Nad Jeziorem Bielawskim jest możliwość wypożyczenia kajaków, rowerów wodnych czy rowerowych katamaranów. Jest to świetna opcja na aktywny wypoczynek w pięknym otoczeniu.

Oprócz tego wokół Zbiornika Sudety jest kilka lokali gastronomicznych, a także strefa rekreacyjna. Spacerując, zwróciłam uwagę na siłownie na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci, boisko do gry w siatkówkę, kort do tenisa ziemnego oraz stół do tenisa stołowego, a także wydzielone miejsce na ognisko. Jest tam również pole campingowe oraz namiotowe.

Stąpając po molo, dotarłam do wyspy na Jeziorze Bielawskim, z której roztacza się niesamowity widok na zbiornik. Można tam pospacerować lub miło spędzić czas z bliskimi pod jedną z wiat czy przy grillu, lub też usiąść na ławce i cieszyć się pięknem otoczeniem.

Spędzone w tym miejscu popołudnie uważam za bardzo udane. Rozumiem też, skąd wzięły się porównania do Jeziora Como we Włoszech. Jest może nieco przesadzone, ale faktem jest, że Zbiornik Sudety posiada swój klimat, gdzie wśród pięknych widoków można odpocząć, a także miło spędzić czas dzięki zapewnionym atrakcjom. Z tego punktu można się również dostać do innych miejsc wartych odwiedzenia na Dolnym Śląsku, jak Wrocław, Wałbrzych czy Duszniki-Zdrój lub też wybrać się w Góry Sowie.

